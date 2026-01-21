سلێمانی؛ سبەینێ دەوامی ناوەندەکانی خوێندن کاتژمێرێک دوا دەخرێت

پێش 40 خولەک

نەژاد عەبدوڵڵا، بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، سبەینێ، پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەم، لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن لە سلێمانی، دەوام یەک کاتژمێر دوا دەکەوێت. واتە لە جیاتی کاتژمێر هەشت، کاتژمێر نۆی بەیانی دەوام دەست پێدەکات.

ئەمڕۆ، چوارشەممە، ژووری ئۆپەراسیۆن بۆ بەڕێوەبردنی قەیران و کارەسات لە ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڵاوی کردووەتەوە "پێشبینی دەکرێت شەپۆلێکی بەفر و باران لە سبەی پێنجشەممەوە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، تاوەکوو درەنگانی شەوی هەینی و بەرەبەیانی رۆژی شەممە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە."

ژووری ئۆپەراسیۆن بۆ بەڕێوەبردنی قەیران و کارەسات هۆشداری بە هاووڵاتیان دەدات لەگەڵ ئەم شەپۆلی بەفربارینە ئاگاداری سەلامەتی خۆیان بن.