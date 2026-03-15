چوارچێوەی هەماهەنگی: هێرشەکانی سەر حەشدی شەعبی پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەریی عێراقە

لەسەر پێشهاتە ئەمنییەکانی دوایی و هێرشکردنە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی، هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەیەکی نائاسایی لە بەغدا کرد و سەرەڕای سەرکۆنەکردنی توندی هێرشەکان، جەختی لەسەر بەدواداچوونی یاسایی بۆ ئەنجامدەرانی هێرشەکان، پاراستنی نێردە دیپلۆماسییەکان و پاراستنی شکۆی دەوڵەت کردەوە.

رۆژی شەممە 15ـی ئاداری 2026، هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەیەکی بەپەلە و نائاسایی بۆ هەڵسەنگاندنی رەوشی ئەمنی و تاوتوێکردنی دەرهاویشتە پێشهاتەکانی ئەم دواییەی عێراق ئەنجامدا.

بەپێی راگەیەندراوی کۆبوونەوەکە، دانیشتنەکە بە ئامادەبوونی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق بەڕێوەچووە، هاوکات هەریەک لە سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی و سەرۆکی ئەرکانی دەستەکە بۆ باسکردنی وردەکارییەکانی دۆخی ئەمنیی هەنووکەیی میوانداری کرابوون.

لە کۆبوونەوەکەدا، ئامادەبووان بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشانەیان کرد کە کرانە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی و هێزە ئەمنییەکان، کە بوونە هۆی کەوتنەوەی قوربانی لە ریزەکانی هێزە سەربازییە فەرمییەکان لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرکی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی وڵاتدا.

چوارچێوەی هەماهەنگی ئەو هێرشانەی بە دەستدرێژیی ناپاکانە وەسف کرد و جەختی کردەوە کە پێشێلکارییەکی ئاشکرای سەروەریی عێراق و هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆن بۆ سەر سەقامگیریی ئەمنیی وڵات.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، چوارچێوەی هەماهەنگی هەڵوێستی خۆی دووپات کردەوە لە رەتکردنەوەی هەر هێرش و بەئامانجگرتنێک کە بکرێتە سەر دامەزراوە هەستیارەکانی دەوڵەت یان نێردە دیپلۆماسییەکان لە عێراق.

هەروەها جەختیان لە پێویستیی بەردەوامیدان و بەهێزکردنی ئەو رێوشوێنانە کردەوە کە دامەزراوە ئەمنییەکان بۆ پاراستنی نێردەکان و بارەگاکانیان دەیانگرنەبەر.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، بەشداربووان جەختیان لەسەر گرنگیی بەدواداچوون بۆ ئەو لایەن و کەسانە کردەوە کە تێوەگلاون لەو جۆرە هێرشانە، یان ئەوانەی ئاسایشی نێردە دیپلۆماسییەکان و دامەزراوە فەرمییەکان دەخەنە مەترسییەوە، ئەمەش لەپێناو سەپاندنی لێپرسینەوەی یاسایی و پاراستنی شکۆی دەوڵەت.