پێش دوو کاتژمێر

سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر ڕایگەیاند: هێزەکانی سووریای دیموکرات، تاوتوێی دوایین پێشنیازی حکوومەتی سووریایان کرد و لەسەری ڕازی دەبن.

چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاوەیەکی لە بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: سوپاسی عەرەبیی سووریا ناچێتە گوند و شارۆچەکە کوردنشینەکانی ڕۆژئاوای کوردستان.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوە دا، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، تاوتوێی دوایین پێشنیازی حکوومەتی سووریایان کرد و لەسەری ڕازی دەبن.

سەرچاوەکە جەختی لەوە کردەوە، بە گوێرەی دوایین پێشنیازی حکوومەتی سووریا، هێزەکانی سووریای دیموکرات ناوچە کوردنشینەکان بەڕێوە دەبەن.

ڕۆژئاوای کوردستان یان باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، پێگەیەکی جیۆپۆڵەتیکی یەکجار گرنگی هەیە و دەوڵەمەندە بە سامانە سروشتییەکان (نەوت، گاز و کشتوکاڵ). بە شێوەیەکی گشتی دابەش دەبێت بەسەر سێ هەرێم یان کانتۆنی سەرەکیدا، جگە لەو ناوچانەی دواتر ئازاد کران:

هەرێمی جەزیرە (Cizîr): گەورەترین و دەوڵەمەندترین ناوچەیە. شارە سەرەکییەکانی بریتین لە قامیشلۆ (ناوەندی بڕیاری سیاسی)، حەسەکە، دێرک و عاموودا. ئەم ناوچەیە بە "سەبەتەی خۆراک" و سەرچاوەی سەرەکیی نەوتی سووریا (کێڵگەکانی ڕمێلان) دادەنرێت.

هەرێمی فورات (کۆبانێ): ناوچەیەکی سیمبوولیی گرنگە لە مێژووی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆردا. شارەکانی کۆبانێ و سەرێکانی (ئەگەرچی بەشێکی داگیرکراوە) دەگرێتەوە.

هەرێمی عەفرین: هەرچەندە لە ڕووی جوگرافیەوە دابڕاوە و لە ساڵانی ڕابردوودا کەوتە بەر شاڵاوی داگیرکاری، بەڵام وەک بەشێکی دانەبڕاو لە خاک و ناسنامەی ڕۆژئاوا دەمێنێتەوە.

لە دوای گۆڕانکارییە سیاسییەکانی دیمەشق و قۆناغی نوێی سووریا، ئێستا گفتوگۆ لەسەر "نەخشەڕێگایەکی نوێ" دەکرێت بۆ بەڕێوەبردنی ئەم ناوچانە، کە کرۆکەکەی بریتییە لە مانەوەی دەسەڵات بە دەست هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بەڵام بە فۆڕمێکی نوێ.