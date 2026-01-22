بزاڤی هونەری زاخۆ، هونەرمەندانی کوردستان لە زنجیرە درامایەکدا کۆدەکاتەوە

پێش 22 خولەک

بزاڤی شانۆ و سینەما و میوزیکی زاخۆ، زنجیرە درامایەکیان بەرهەمهێناوە بەناوی "خودێک"، کە لە نووسین و دەرهێنانی مەهدی مونیرە و ئەکتەرانی هەموو کوردستان تێیدا بەشدارن و لە 30 ئەڵقە پێکدێت و بڕیارە لە مانگی رەمەزاندا پەخش بکرێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ی کانوونی دووەمی 2026، نووسەر و دەرهێنەر، مەهدی مونیر، دەربارەی بەرهەمهێنانی ئەو زنجیرە درامایە، بە کوردستان24ی راگەیاند: بابەتەکانی زنجیرە درامای "خودێک"، کۆمەڵایەتی و رۆشنبیری و کۆمیدییە، هەموو بابەتەکانیش پەیامی تایبەتی خۆی هەیە لەڕووی هۆشیارکردنەوە و رۆشنبیرکردن و پەروەردەکردن، لەسەر هەموو بابەتەکان دیاریمان کردووە کە ئەوە رێگەی راستە و ئەوە رێگەی هەڵەیە، لە کۆتاییشدا پەیامی هەر کارێکی هونەری پەیامێکی جوانە، ئێمە گرنگی بە رۆشنبیرکردن و پەروەردەکردنی خێزان دەدەین لەناو کولتووردا.

مەهدی مونیر گوتیشی: ئەو زنجیرە درامایە، پێکهاتووە لە گرووپێکی هونەرمەندان، کە تەنیا ئەکتەرانی زاخۆ نین، بەڵکو ئەکتەرەکان لە سەرانسەری کوردستان، لەو زنجیرە درامایە بەشدارن و ئەندامن لە بزاڤی شانۆ و سینەما و میوزیکی زاخۆ، ساڵانە ئەو هونەرمەندانە لەو زنجیرە درامایەدا بەشداری دەکەن کە لە ئەکتەرانی زاخۆ و دهۆک و سیمێڵ و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و بەردەڕەش و ئاکرێ پێکهاتوون و رۆڵ لەو زنجیرە درامایەدا دەگێڕن.

مەهدی مونیر باس لە بەشداری ئەکتەرەکانی ئەو زنجیرە درامایە دەکات و دەڵێت: ژمارەی بەشداربووانی ئەو زنجیرە درامایە دەگاتە نزیکەی 80 ئەکتەر، هەروەها ئەندامی گرووپەکەی ئێمەیش نزیکەی 100 ئەندامە، هەموو ئەکتەر و ئەندامانی گرووپی بزاڤی شانۆ و سینەما و میوزیکی زاخۆ، بەشێوەی خۆبەخش بەشدارن ساڵانە لە کار و چالاکییەکانماندا، بۆیە ئێمە ئەکتەری زۆرباشمان هەیە و دەتوانین کاری زۆرباش ئەنجام بدەین، هیوادارم ئەو زنجیرە درامایە کە لە مانگی رەمەزان پەخش دەکرێت سوودی بۆ تەواوی خەڵکی کوردستان هەبێت، هەم چێژی لێ ببینن، هەم لەڕووی پەروەردە و هۆشیارکردنەوەوە ئامانج و پەیامەکەی ئێمە بگات.

دەرهێنەری ئەو زنجیرە درامایە جەختی کردەوە لەوەی: ئێمە لەڕێگەی کارەکەمانەوە گرنگی بە بەرهەمی خۆماڵی دەدەین، چونکە دەزانین کە خەڵک بەرهەمی خۆماڵی دەوێت، چونکە لە ئێستادا بەداخەوە بەرهەمی خۆماڵی زۆر کەم بووە، ئەوەش وای کردووە بینەر سەیری بەرهەمی وڵاتانی بێگانە بکات، هیوادارم ئێمە بتوانین ساڵانی داهاتووش لەو جۆرە بەرهەمانە پێشکەش بە بینەرانی خۆمان بکەین وەکو چۆن چەندین ساڵە بێ دابڕان هەر بەردەوام بووینە و هەر بەردەوامیش دەبین.

جێگەی ئاماژەیە، بزاڤی شانۆ و سینەما و میوزیکی زاخۆ، کە دەرهێنەر مەهدی مونیر بەرپرسی بزاڤەکەیە، زیاتر لە 100 ئەندامی هەیە لە سەرانسەری کوردستان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر ساڵانە لە بوارەکانی شانۆ و دراما و فیلم و میوزیک رێکدەخەن.