کارەکانی ئەمڕۆی کۆڕبەندی ئابووریی داڤۆس

پێش 3 کاتژمێر

لە چوارچێوەی 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤۆس، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، چەندین دانیشتن و پانێڵی گرنگ بە بەشداریی کەسایەتییە سیاسی، ئابووری و ئەکادیمییە دیارەکانی جیهان بەڕێوەدەچن.

کارەکانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، بریتین لە:

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 08:00:

- گفتوگۆ لەگەڵ گاڤین نیوزەم، پارێزگاری کالیفۆرنیا

قسەکەر: بێن سمیس

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 09:00:

- گەشەپێدانی ئابووری شین

قسەکەران: سالیل شێتی، والیۆ تێنگێنێ-مێناکی، سۆفی مۆرنەر، ڕۆبێرتۆ سوارێز سانتۆس، ئەپۆستۆلۆس تزیتزیکۆستاس، دەیڤد گێلس.



- خۆراک لە لێواری مەترسیدا

قسەکەران: کیمبەرلی هوم، ئەندریا ئیلی، ئەلیس ڕوهێزا، هێلێنا لۆرێنت.



- سەردەمێکی نوێ بۆ دارایی

قسەکەران: کریستین ج. فۆربس، چانگپێنگ ژاو، ستیڤن ڤان ڕیجسڤیک، فرێد هو، جایس کۆفی.



- گرنگیدان بە داتاکانی سروشتی

قسەکەران: شەمشێر ڤایالیل، نانسی براون، ئیدا مێلێنبۆرگ، جۆناتان واکتمیولەر.



- کارگەکان کە بیردەکەنەوە

قسەکەران: لێڤێنت چاکیرئۆغڵو، پێگی جۆنسن، ڕۆلاند بوش، جەیمی هێلەر، سانی ئەحمەد ئەل زەیودی، سارا فرایەر.



- ئایا دەتوانین چینی ناوەڕاست ڕزگار بکەین؟

قسەکەران: ئۆرێن کاس، کریستی هۆفمان، بالیل بی. پاتێل، ڤالێری هۆسەر، جەیمی مۆنتگۆمەری.



- گفتوگۆیەکی ڕاشکاوانە دەربارەی هۆکارەکانی دابەشبوونمان

قسەکەران: ئۆلێکساندرا ماتڤیچوک، ئۆلیڤەر بیت، سکۆت گالۆوەی.



- گفتوگۆ لەگەڵ ئیسحاق هێرزۆگ، سەرۆکی ئیسرائیل

قسەکەران: ئیسحاق هێرزۆگ، فەرید زەکەریا.



- پرسیارە گەردوونی و مرۆییەکان

قسەکەران: پرییامڤادا ناتاراجان، ماکس تێگمارک.



- گوتاری تایبەتی فرێدریش مێرز، ڕاوێژکاری فیدراڵی ئەڵمانیا

قسەکەران: فرێدریش مێرز، بێرگە برێندە.



- گفتوگۆی کراوە: لەودیو زەوی - قۆناغی داهاتووی بۆشایی ئاسمان

قسەکەران: هێلین هوبی، لیدیا ئەبرەش، جۆن گێدمارک، دیلان تایلۆر، ڕیناتۆ کرۆپون، سامانسا کریستۆفۆرێتی.



- رووبەڕووبوونەوەی دژە-سامییەت

قسەکەران: ڕیک جەیکۆبس، ستانلی م. بێرگمان، میشێل هێرزۆگ، کاترین بێنهۆڵد.

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 10:00:

- گەشەکردن لە هەموو شوێنێک

قسەکەران: پادرایگ مەکدۆنێل، بەهیا ئەزات سەبتەر، جێنیفەر سکاتمان، ئیلهام کادزی، ڤیۆلا دۆلافو.



- ئایا هەرگیز پەیماننامەیەکی جیهانیی پلاستیکمان دەبێت؟

قسەکەران: هالی سو، گیلبەرتۆ، جێسیکا ڕۆسڤال، ئەلفرێد ستێرن، فرانک تانگ کوئی، وێس ماریا مانزانۆ، خۆزێ مانوێل رامۆس هۆرتا.



- ئایا دەتوانین تەمەن درێژی دابین بکەین؟

قسەکەران: دەیڤد م. ڕوبنستاین، پات تۆمپسۆن، ئەلێکساندرا ڕۆولێت، دیانە کێیتا، کاترین کۆچ، ئانێت مۆسێلی.



- ئەگەرەکانی چارەسەری شێرپەنجە

قسەکەران: ستێفان بانسێل، ئاندریاس تریجان.

- ئەخلاق لە زیرەکیی دەستکرددا

قسەکەران: ماکس تێگمارک، مێردیس ویتاکەر، ڕاشێل بۆتسمان، ماری هۆنان.



- پارەی سەقامگیر لە کوێیە؟

قسەکەران: جێرمی ئەلێر، سیو یان، دان کاتز، جێرارد بیکەر، ڤێرا سۆنگوێ.



- چۆن خانووبەرە بووەتە کۆسپێک؟

قسەکەران: جۆناتان ڕێکفۆرد، دراگۆس پیلارو، کریستیان ئەند لارس، لارس پێتەرسۆن، ستێفانی شتارنشاین.



- گفتوگۆیەکی ڕاشکاوانە دەربارەی چۆنیەتی سووتەمەنیکردنی ژیانمان

قسەکەران: ڤیکی هۆڵۆب، کریس ڕایت.



- گفتوگۆ لەگەڵ کیریاکۆس میتسۆتاکیس، سەرۆک وەزیرانی یۆنان

قسەکەران: فەرید زەکەریا، کیریاکۆس میتسۆتاکیس.

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 11:00:

- تاوانی ئەلیکترۆنی: قوربانییە ڕاستەقینەکان

قسەکەران: ڤاڵدیسی ئورکویزا، بهاشان موکرجی، ئەنی هۆبەرگەر، گاری ئەی. هاوگێن، ماریۆ ئاگوێر.

- سەرهەڵدانی دەوڵەتانی ئەلیکترۆنی

قسەکەران: ئامیندیا مۆهان بەیرە، مارۆن ڤان بێک، جان ڕۆسنۆو، هێنریک ئەندرسن، دانیێل مارۆکانە.

- چۆن هەمەجۆریی زیندەیی زانستی پێشکەوتوو دەبڕێت؟

قسەکەران: بێرن لێمن، ئەیلین بی لی.

- چی وایکردووە ئابووریی ئەمریکا جیاواز بێت؟

قسەکەران: کریستیانۆ ئامۆن، برێت ل. ستیفنس، تۆماس فرێدمان، چارڵز ئێمانوێل شوابۆگڵا.

- لابردنی لاوازیی مەعریفی

قسەکەران: ئۆمەر ئەبتۆن، کارل ئێشنباخ، ویلیام ج. هاج، ئانا فرانسیس گریفیس (ئینگڵتەرا).

- تەکنەلۆژیاکانی گۆڕانکاری بۆ بردنەوە (Converging Technologies To Win):

قسەکەران: لۆرا دیئاندریا تایسن، عەبدوڵڵا ئەلسەواحا، ڤیمال کاپور، ئاندریا مەککینی، بلێیز غازی.



- ئەوروپا ئاوە بازرگانییەکان دەبڕێت: چ شەپۆلێک دروست دەکات؟

قسەکەران: میشێل مارتن، نادیا کاڵڤینۆ، فرانسین لاکیوا، کیریاکۆس میتسۆتاکیس، نیکۆلاس هیرۆنیمۆس.

- ئایا ئاسیا بە خێرایی پێویست گەشە دەکات؟

قسەکەران: سێس بێمفۆرد، کوانگ تری نگوێنمینه، دارێن تانگ، جەیمی هۆ، میدیا ڤیادا هاتف، تۆنی ناسی.

- چۆن دارایی بکرێت بۆ کەمکردنەوەی کاربۆن؟

قسەکەران: پۆڵ ئۆهان مۆ-پۆ، سێباستیان ناجێل، کەیتی ئیرما گالاگەر، ئۆدیل فرانسواد-باسۆن، دانیێل ڤۆگڵەر.

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 12:00:

- فۆڕەمی کراوە: پەرەسەندنی کشتوکاڵی

قسەکەران: ئەلێس هۆلنیکا، بێرت هێس، ئیبراهیم تینکارا، مارک شڤایگەر، دێلیلا ڕیڤاس ئێچێز، هێرمان بێتەن.

- هاوسەنگکردنەوەی سیستەمی نوێی جیهانی

قسەکەران: مارک لیۆنارد، ئەلێکساندەر ستوب.

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 13:00:

- ئایا سەروەریی تەکنەلۆژیی ئەوروپا ئەنجامدانە؟

قسەکەران: ئارمون ئێزێل، جێنیفەر دویتزمەیەر، هێنریک ئەندرسن، جۆناتان کیس، جێسیکا ڕۆسڤاڵ، مات برۆدشاو.

- دەستپێکی داڤۆس بۆ جامی جیهانی 2026

قسەکەران: جیانی ئینفانتینۆ، ئەلێساندرا دێل پیێرۆ، ئارسین ڤێنگەر، تانیا بەیەر.

- ژیانی سەربەخۆ

قسەکەران: جەیمس هێلەر، دانیێل ڕاس، جەیک لۆسۆواران، بریت تێلمان.

- پەروەردەکردن لە جیهانێکی پڕ لە دڵەڕاوکێدا

قسەکەران: ڕاشێل بۆتسمان، بێکی کەنەدی، جۆناتان هایت، مارجا مانۆجلۆڤیچ.



- وزە: پڕکردنەوەی کەلێنی دارایی

قسەکەران: لەینی مەهلۆگۆ، جاسم حوسێن تابت، هێنریک ئەندرسن، کریستیان بێرنشتاین، نۆبوماستو، سانتیاگۆ پێنا، ئەلیزابێس تۆرنبۆن.

- ڤەنزوێلا: چارەنووسی چی دەبێت؟

قسەکەران: جەیسن بۆردۆف، جێفری ئەی. فریدن، ڕیکاردۆ هاوسمان، بێر ڕۆبێرت نێلست، فیگارۆ وودس.

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 14:00:

- گوتاری تایبەتی پرابۆوۆ سوبیانتۆ، سەرۆکی ئەندەنوسیا

قسەکەران: بێرگە برێندە، پرابۆوۆ سوبیانتۆ.

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 15:00:

- ئێمە هەموومان بڕیاردەرین

قسەکەران: هێلین لاندەمۆر، ڕاڤی ئاگراواڵ، ئۆلیڤەر هارت.



- بەرەبەیانێکی نوێ بۆ بازرگانی

قسەکەران: سەلمان بن خەلیفە ئال-خەلیفە، مورشید بیج، کەن مۆیلز، سۆما ڤایدەر، سنجەی بەجاج.

- گەڕانەوەی ئابووریی فیزیکی

قسەکەران: لۆرا هاینس-پیرس، ویلیام ئێل. مۆنی، ئەنتۆنیۆ سیمۆس، ئەحمەد گەلال ئیسماعیل، کەیت ماڵۆنی.



- شێوە جۆراوجۆرەکانی بازرگانی

قسەکەران: ڤاس ناراسیمهان، مەجید ئال-قەسەبی، ئەنتۆنی بلینکن، مایکل جەی. فرۆمان، نادی تار، ئیبۆ، مایکل فرۆمان.



- ئایا دارەکان دەتوانن بڵێسەکان کۆنتڕۆڵ بکەن؟

قسەکەران: مارک مۆفێت، ئەیلین بی لی، سێلێست ساولۆ، جۆزێف ئاچباچەر، فرانسوا-غیسلاین مۆریسۆن.

- کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی: باشووری ئەفریقا G20 - لە ڕاگەیاندنەوە بۆ جێبەجێکردن

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 16:00:

- هەموو جیۆپۆلەتیکەکان ناوخۆیین

قسەکەران: شازادە فەیسەڵ بن فەرحان ئال سعود، دینا پاوێڵ مەککۆرمیک، نیڕ بار دیا، ڕادۆسلاو سیکۆرسکی، میرێل دولێک، جان-نۆئێل بارۆت.

- تێڕوانینەکان چۆن دەردەکەون؟

قسەکەران: نکۆنکۆلۆلۆ نیڤێمبزی، نادر گۆدرێج، برۆنۆ سانچێز-ئاندرادە نوفۆ، کاترین هایهۆ، ئیرما فیرمینیش، سیلڤیا لوریا.

- گەشەپێدانێک بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست

قسەکەران: خەلیفە عەبدوڵڵا ئەل-عەیەل ئەل-عەسکەر، جاسم حوسێن تابت، هێلین لاندەمۆر، گاڤین دەیڤیس، ئەحمەد کوشکوک، هیشام ئێز-ئەل-عەرەب.

- وەبەرهێنەران و سەبر

قسەکەران: ئێریک-تە ئەی. ڤی، هێلین هۆشی، زاکاری بۆگ، گیلیان ئا. تێت، پاندۆ پاتریا شاجریر.

- دیواربەندی قسەکەر

قسەکەران: جەی ئاڕ.

_____________________________________________________________________

کاتژمێر 17:00:

- پێداچوونەوەیەک بە ئابووریی سعودی

قسەکەران: ئەنوار ئەفجان، جێنیفەر جۆنسن، ئەلۆی سی. بانگا، فەیسەڵ ئەلیبراهیم، جۆومانا بێرشێتچە، محەممەد ئەل-جەدان.

- ئایا ئەوروپا دەتوانێت لە وزەی پاکدا ڕکابەری بکات؟

قسەکەران: فاتح بیرۆڵ، بۆگدان ئاڤان، ئانا بۆرگ، ساشا ڤاکولینا، کیوانگ زاینلەر.

- ئایا دیموکراسی لە کێشەدایە؟

قسەکەران: هێلین لاندەمۆر، خۆزێ مانوێل ئەلبارێس بوێنۆ، شێخار گوپتا، سڤێتلانا تسیخانۆسکایا، فێرناندۆ هوگۆ ئازامایۆ، ئێدوین تۆنگ چون فای.

- دوا دۆزینەوەکان دەربارەی مێشک

قسەکەران: نانسی یو، کارۆلین لۆستنبێرگەر، ئیرین ترەیسی، کریس ماریا، کامیلا مارکرام.