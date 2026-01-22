کارەکانی ئەمڕۆی کۆڕبەندی ئابووریی داڤۆس
لە چوارچێوەی 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤۆس، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، چەندین دانیشتن و پانێڵی گرنگ بە بەشداریی کەسایەتییە سیاسی، ئابووری و ئەکادیمییە دیارەکانی جیهان بەڕێوەدەچن.
کارەکانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، بریتین لە:
کاتژمێر 08:00:
- گفتوگۆ لەگەڵ گاڤین نیوزەم، پارێزگاری کالیفۆرنیا
قسەکەر: بێن سمیس
کاتژمێر 09:00:
- گەشەپێدانی ئابووری شین
قسەکەران: سالیل شێتی، والیۆ تێنگێنێ-مێناکی، سۆفی مۆرنەر، ڕۆبێرتۆ سوارێز سانتۆس، ئەپۆستۆلۆس تزیتزیکۆستاس، دەیڤد گێلس.
- خۆراک لە لێواری مەترسیدا
قسەکەران: کیمبەرلی هوم، ئەندریا ئیلی، ئەلیس ڕوهێزا، هێلێنا لۆرێنت.
- سەردەمێکی نوێ بۆ دارایی
قسەکەران: کریستین ج. فۆربس، چانگپێنگ ژاو، ستیڤن ڤان ڕیجسڤیک، فرێد هو، جایس کۆفی.
- گرنگیدان بە داتاکانی سروشتی
قسەکەران: شەمشێر ڤایالیل، نانسی براون، ئیدا مێلێنبۆرگ، جۆناتان واکتمیولەر.
- کارگەکان کە بیردەکەنەوە
قسەکەران: لێڤێنت چاکیرئۆغڵو، پێگی جۆنسن، ڕۆلاند بوش، جەیمی هێلەر، سانی ئەحمەد ئەل زەیودی، سارا فرایەر.
- ئایا دەتوانین چینی ناوەڕاست ڕزگار بکەین؟
قسەکەران: ئۆرێن کاس، کریستی هۆفمان، بالیل بی. پاتێل، ڤالێری هۆسەر، جەیمی مۆنتگۆمەری.
- گفتوگۆیەکی ڕاشکاوانە دەربارەی هۆکارەکانی دابەشبوونمان
قسەکەران: ئۆلێکساندرا ماتڤیچوک، ئۆلیڤەر بیت، سکۆت گالۆوەی.
- گفتوگۆ لەگەڵ ئیسحاق هێرزۆگ، سەرۆکی ئیسرائیل
قسەکەران: ئیسحاق هێرزۆگ، فەرید زەکەریا.
- پرسیارە گەردوونی و مرۆییەکان
قسەکەران: پرییامڤادا ناتاراجان، ماکس تێگمارک.
- گوتاری تایبەتی فرێدریش مێرز، ڕاوێژکاری فیدراڵی ئەڵمانیا
قسەکەران: فرێدریش مێرز، بێرگە برێندە.
- گفتوگۆی کراوە: لەودیو زەوی - قۆناغی داهاتووی بۆشایی ئاسمان
قسەکەران: هێلین هوبی، لیدیا ئەبرەش، جۆن گێدمارک، دیلان تایلۆر، ڕیناتۆ کرۆپون، سامانسا کریستۆفۆرێتی.
- رووبەڕووبوونەوەی دژە-سامییەت
قسەکەران: ڕیک جەیکۆبس، ستانلی م. بێرگمان، میشێل هێرزۆگ، کاترین بێنهۆڵد.
کاتژمێر 10:00:
- گەشەکردن لە هەموو شوێنێک
قسەکەران: پادرایگ مەکدۆنێل، بەهیا ئەزات سەبتەر، جێنیفەر سکاتمان، ئیلهام کادزی، ڤیۆلا دۆلافو.
- ئایا هەرگیز پەیماننامەیەکی جیهانیی پلاستیکمان دەبێت؟
قسەکەران: هالی سو، گیلبەرتۆ، جێسیکا ڕۆسڤال، ئەلفرێد ستێرن، فرانک تانگ کوئی، وێس ماریا مانزانۆ، خۆزێ مانوێل رامۆس هۆرتا.
- ئایا دەتوانین تەمەن درێژی دابین بکەین؟
قسەکەران: دەیڤد م. ڕوبنستاین، پات تۆمپسۆن، ئەلێکساندرا ڕۆولێت، دیانە کێیتا، کاترین کۆچ، ئانێت مۆسێلی.
- ئەگەرەکانی چارەسەری شێرپەنجە
قسەکەران: ستێفان بانسێل، ئاندریاس تریجان.
- ئەخلاق لە زیرەکیی دەستکرددا
قسەکەران: ماکس تێگمارک، مێردیس ویتاکەر، ڕاشێل بۆتسمان، ماری هۆنان.
- پارەی سەقامگیر لە کوێیە؟
قسەکەران: جێرمی ئەلێر، سیو یان، دان کاتز، جێرارد بیکەر، ڤێرا سۆنگوێ.
- چۆن خانووبەرە بووەتە کۆسپێک؟
قسەکەران: جۆناتان ڕێکفۆرد، دراگۆس پیلارو، کریستیان ئەند لارس، لارس پێتەرسۆن، ستێفانی شتارنشاین.
- گفتوگۆیەکی ڕاشکاوانە دەربارەی چۆنیەتی سووتەمەنیکردنی ژیانمان
قسەکەران: ڤیکی هۆڵۆب، کریس ڕایت.
- گفتوگۆ لەگەڵ کیریاکۆس میتسۆتاکیس، سەرۆک وەزیرانی یۆنان
قسەکەران: فەرید زەکەریا، کیریاکۆس میتسۆتاکیس.
کاتژمێر 11:00:
- تاوانی ئەلیکترۆنی: قوربانییە ڕاستەقینەکان
قسەکەران: ڤاڵدیسی ئورکویزا، بهاشان موکرجی، ئەنی هۆبەرگەر، گاری ئەی. هاوگێن، ماریۆ ئاگوێر.
- سەرهەڵدانی دەوڵەتانی ئەلیکترۆنی
قسەکەران: ئامیندیا مۆهان بەیرە، مارۆن ڤان بێک، جان ڕۆسنۆو، هێنریک ئەندرسن، دانیێل مارۆکانە.
- چۆن هەمەجۆریی زیندەیی زانستی پێشکەوتوو دەبڕێت؟
قسەکەران: بێرن لێمن، ئەیلین بی لی.
- چی وایکردووە ئابووریی ئەمریکا جیاواز بێت؟
قسەکەران: کریستیانۆ ئامۆن، برێت ل. ستیفنس، تۆماس فرێدمان، چارڵز ئێمانوێل شوابۆگڵا.
- لابردنی لاوازیی مەعریفی
قسەکەران: ئۆمەر ئەبتۆن، کارل ئێشنباخ، ویلیام ج. هاج، ئانا فرانسیس گریفیس (ئینگڵتەرا).
- تەکنەلۆژیاکانی گۆڕانکاری بۆ بردنەوە (Converging Technologies To Win):
قسەکەران: لۆرا دیئاندریا تایسن، عەبدوڵڵا ئەلسەواحا، ڤیمال کاپور، ئاندریا مەککینی، بلێیز غازی.
- ئەوروپا ئاوە بازرگانییەکان دەبڕێت: چ شەپۆلێک دروست دەکات؟
قسەکەران: میشێل مارتن، نادیا کاڵڤینۆ، فرانسین لاکیوا، کیریاکۆس میتسۆتاکیس، نیکۆلاس هیرۆنیمۆس.
- ئایا ئاسیا بە خێرایی پێویست گەشە دەکات؟
قسەکەران: سێس بێمفۆرد، کوانگ تری نگوێنمینه، دارێن تانگ، جەیمی هۆ، میدیا ڤیادا هاتف، تۆنی ناسی.
- چۆن دارایی بکرێت بۆ کەمکردنەوەی کاربۆن؟
قسەکەران: پۆڵ ئۆهان مۆ-پۆ، سێباستیان ناجێل، کەیتی ئیرما گالاگەر، ئۆدیل فرانسواد-باسۆن، دانیێل ڤۆگڵەر.
کاتژمێر 12:00:
- فۆڕەمی کراوە: پەرەسەندنی کشتوکاڵی
قسەکەران: ئەلێس هۆلنیکا، بێرت هێس، ئیبراهیم تینکارا، مارک شڤایگەر، دێلیلا ڕیڤاس ئێچێز، هێرمان بێتەن.
- هاوسەنگکردنەوەی سیستەمی نوێی جیهانی
قسەکەران: مارک لیۆنارد، ئەلێکساندەر ستوب.
کاتژمێر 13:00:
- ئایا سەروەریی تەکنەلۆژیی ئەوروپا ئەنجامدانە؟
قسەکەران: ئارمون ئێزێل، جێنیفەر دویتزمەیەر، هێنریک ئەندرسن، جۆناتان کیس، جێسیکا ڕۆسڤاڵ، مات برۆدشاو.
- دەستپێکی داڤۆس بۆ جامی جیهانی 2026
قسەکەران: جیانی ئینفانتینۆ، ئەلێساندرا دێل پیێرۆ، ئارسین ڤێنگەر، تانیا بەیەر.
- ژیانی سەربەخۆ
قسەکەران: جەیمس هێلەر، دانیێل ڕاس، جەیک لۆسۆواران، بریت تێلمان.
- پەروەردەکردن لە جیهانێکی پڕ لە دڵەڕاوکێدا
قسەکەران: ڕاشێل بۆتسمان، بێکی کەنەدی، جۆناتان هایت، مارجا مانۆجلۆڤیچ.
- وزە: پڕکردنەوەی کەلێنی دارایی
قسەکەران: لەینی مەهلۆگۆ، جاسم حوسێن تابت، هێنریک ئەندرسن، کریستیان بێرنشتاین، نۆبوماستو، سانتیاگۆ پێنا، ئەلیزابێس تۆرنبۆن.
- ڤەنزوێلا: چارەنووسی چی دەبێت؟
قسەکەران: جەیسن بۆردۆف، جێفری ئەی. فریدن، ڕیکاردۆ هاوسمان، بێر ڕۆبێرت نێلست، فیگارۆ وودس.
کاتژمێر 14:00:
- گوتاری تایبەتی پرابۆوۆ سوبیانتۆ، سەرۆکی ئەندەنوسیا
قسەکەران: بێرگە برێندە، پرابۆوۆ سوبیانتۆ.
کاتژمێر 15:00:
- ئێمە هەموومان بڕیاردەرین
قسەکەران: هێلین لاندەمۆر، ڕاڤی ئاگراواڵ، ئۆلیڤەر هارت.
- بەرەبەیانێکی نوێ بۆ بازرگانی
قسەکەران: سەلمان بن خەلیفە ئال-خەلیفە، مورشید بیج، کەن مۆیلز، سۆما ڤایدەر، سنجەی بەجاج.
- گەڕانەوەی ئابووریی فیزیکی
قسەکەران: لۆرا هاینس-پیرس، ویلیام ئێل. مۆنی، ئەنتۆنیۆ سیمۆس، ئەحمەد گەلال ئیسماعیل، کەیت ماڵۆنی.
- شێوە جۆراوجۆرەکانی بازرگانی
قسەکەران: ڤاس ناراسیمهان، مەجید ئال-قەسەبی، ئەنتۆنی بلینکن، مایکل جەی. فرۆمان، نادی تار، ئیبۆ، مایکل فرۆمان.
- ئایا دارەکان دەتوانن بڵێسەکان کۆنتڕۆڵ بکەن؟
قسەکەران: مارک مۆفێت، ئەیلین بی لی، سێلێست ساولۆ، جۆزێف ئاچباچەر، فرانسوا-غیسلاین مۆریسۆن.
- کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی: باشووری ئەفریقا G20 - لە ڕاگەیاندنەوە بۆ جێبەجێکردن
کاتژمێر 16:00:
- هەموو جیۆپۆلەتیکەکان ناوخۆیین
قسەکەران: شازادە فەیسەڵ بن فەرحان ئال سعود، دینا پاوێڵ مەککۆرمیک، نیڕ بار دیا، ڕادۆسلاو سیکۆرسکی، میرێل دولێک، جان-نۆئێل بارۆت.
- تێڕوانینەکان چۆن دەردەکەون؟
قسەکەران: نکۆنکۆلۆلۆ نیڤێمبزی، نادر گۆدرێج، برۆنۆ سانچێز-ئاندرادە نوفۆ، کاترین هایهۆ، ئیرما فیرمینیش، سیلڤیا لوریا.
- گەشەپێدانێک بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست
قسەکەران: خەلیفە عەبدوڵڵا ئەل-عەیەل ئەل-عەسکەر، جاسم حوسێن تابت، هێلین لاندەمۆر، گاڤین دەیڤیس، ئەحمەد کوشکوک، هیشام ئێز-ئەل-عەرەب.
- وەبەرهێنەران و سەبر
قسەکەران: ئێریک-تە ئەی. ڤی، هێلین هۆشی، زاکاری بۆگ، گیلیان ئا. تێت، پاندۆ پاتریا شاجریر.
- دیواربەندی قسەکەر
قسەکەران: جەی ئاڕ.
کاتژمێر 17:00:
- پێداچوونەوەیەک بە ئابووریی سعودی
قسەکەران: ئەنوار ئەفجان، جێنیفەر جۆنسن، ئەلۆی سی. بانگا، فەیسەڵ ئەلیبراهیم، جۆومانا بێرشێتچە، محەممەد ئەل-جەدان.
- ئایا ئەوروپا دەتوانێت لە وزەی پاکدا ڕکابەری بکات؟
قسەکەران: فاتح بیرۆڵ، بۆگدان ئاڤان، ئانا بۆرگ، ساشا ڤاکولینا، کیوانگ زاینلەر.
- ئایا دیموکراسی لە کێشەدایە؟
قسەکەران: هێلین لاندەمۆر، خۆزێ مانوێل ئەلبارێس بوێنۆ، شێخار گوپتا، سڤێتلانا تسیخانۆسکایا، فێرناندۆ هوگۆ ئازامایۆ، ئێدوین تۆنگ چون فای.
- دوا دۆزینەوەکان دەربارەی مێشک
قسەکەران: نانسی یو، کارۆلین لۆستنبێرگەر، ئیرین ترەیسی، کریس ماریا، کامیلا مارکرام.