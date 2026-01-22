مەسرور بارزانی داڤۆسی کردە سەکۆیەک بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانی بۆ کوردانی رۆژئاوا

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە کۆڕبەندی ئابووریی داڤۆس، دۆسیەی رۆژئاوای کوردستانی خستە سەر مێزی کۆبوونەوەکانی لەگەڵ سەرۆک و سەرکردەی وڵاتان و داوای پشتیوانی لێ کردن.

لە چوارچێوەی بەشدارییکردنی لە 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤۆس، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دۆسیەی مافەکانی گەلی کورد لە سووریای کردە ئەجێندای سەرەکیی دیدارە دیپلۆماسییەکانی و لەگەڵ ژمارەیەک لە سەرکردە و بەرپرسانی باڵای جیهان، بە جەختکردنەوەیەکی بەهێزەوە داوای پشتیوانیی نێودەوڵەتی و کۆتاییهێنان بە نائارامییەکانی ئەو ناوچەیە کرد.

"پێویستە رێز لە مافەکانی گەلی کورد بگیرێت"

مەسرور بارزانی لە زنجیرەیەک کۆبوونەوەی ئاستبەرزدا، پەیامێکی ڕوون و یەکگرتووی گەیاندە هاوبەشە نێودەوڵەتییەکان کە پێویستە رێز لە مافەکانی گەلی کورد لە سووریا بگیرێت و نابێت پێشێل بکرێن.

سەرۆی حکوومەت لە دیداریدا لەگەڵ جاسم محەمەد ئەلبدێوی، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی ھاریکاری وڵاتانی کەنداو، جەختی لە پێگەی مێژوویی و سیاسیی کورد لە سووریا کردەوە و رایگەیاند: "جەخت لە رێزگرتن لە مافەکانی گەلی کورد لە سووریا دەکەینەوە."

هەمان پەیامی سەرۆکوەزیران لە کۆبوونەوەی لەگەڵ دیک شوف، سەرۆکوەزیرانی هۆڵەندا دووبارە بووەوە، کە تێیدا سەرۆکوەزیران بە راشکاوی گوتی: "پێویستە رێز لە مافەکانی گەلی کورد لە سووریا بگیرێت.".

لە گفتوگۆی لەگەڵ نەواف سەلام، سەرۆکوەزیرانی لوبنان، سەرۆکی حکوومەت نەخشەڕێگای چارەسەریشی خستەڕوو و گوتی: "دەبێت کێشەکان بە دانوستان و ڕێزگرتن لە مافەکانی کورد لە سووریا چارەسەر بکرێن،" کە ئاماژەیە بۆ پێویستیی دیالۆگێکی سیاسیی گشتگیر لەبری چارەسەری سەربازی.

نیگەرانییە مرۆییەکان و قەیرانی پەنابەران

یەکێک لە تەوەرە لەپێشینەکانی گفتوگۆکانی مەسرور بارزانی، لایەنە مرۆییەکەی دۆخی ئێستای رۆژئاوای کوردستان بوو.

لە دیداریدا لەگەڵ بەرهەم ساڵح، کۆمسیاری باڵای نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران (UNHCR)، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیگەرانیی قووڵی خۆی دەربڕی و هۆشداری دا "پێکدادان و ڕووبەڕووبوونەوەکانی سووریا کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر دۆخی پەنابەران دەبێت."

داوای بەپەلە بۆ کۆتاییهێنان بە پێکدادانە سەربازییەکان

لە لایەنێکی دیکەوە، مەسرور بارزانی لە دیداری لەگەڵ جۆناسان پاوڵ، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی بەریتانیا، داوایەکی راستەوخۆی ئاراستەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بۆ دەستوەردان و ڕاگرتنی توندوتیژییەکان.

مەسرور بارزانی جەختی کردەوە "پێویستە پێکدادان و رووبەڕووبوونەوە سەربازییەکانی سووریا کۆتایی پێبێت." ئەم داوایە هاوکاتە لەگەڵ ئەگەری زیادبوونی هێرشە سەربازییەکان لە رۆژئاوای کوردستان و مەترسیی فراوانبوونی شەڕ کە هەڕەشە لەسەر ئاسایشی تەواوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات.

جووڵە دیپلۆماسییەکانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە داڤۆس، نیشاندەری هەستکردنە بە بەرپرسیارێتیی نەتەوەیی و هەوڵێکی ستراتیژییە بۆ بەکارهێنانی سەکۆ جیهانییەکان بەمەبەستی دروستکردنی فشارێکی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی مافە رەواکانی گەلی کورد و دۆزینەوەی چارەسەرێکی ئاشتیانە و هەمیشەیی بۆ دۆخی سووریا.