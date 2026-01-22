بە راسپاردەی مەسرور بارزانی سووتەمەنی دەنێردرێتە رۆژئاوای کوردستان

پێش کاتژمێرێک

بە راسپاردەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بە درێژایی وەرزی سەرما، سووتەمەنی دەنێردرێتە رۆژئاوای کوردستان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا گوتی، "لەسەر راسپاردەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە ڕێگەی دەزگای خێرخوازی بارزانییەوە، بڕی پێویستی سووتەمەنی دەنێردرێتە رۆژئاوای کوردستان."

لەبارەی ئەوەی تا کەی سووتەمەنییەکە دەنێردرێت، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەی خستووەتە ڕوو "ئەم پرۆسەیە بەردەوامدەبێت تا تەواوبوونی وەرزی سەرما."

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ چوارشەممەش، 21ـی کانوونی دووەم، بە فەرمانی سەرۆک بارزانی، دەزگای خێرخوازیی بارزانی، مەزنترین کاروانی هاوکاری مرۆییان گەیاندە رۆژئاوای کوردستان.

هاوکارییەکە 67 بارهەڵگر لەخۆ گرتبوو کە لە 22 بابەتی تایبەتی خزمەتگوزاری رۆژانە بۆ هاووڵاتییان پێکدێت، ئەمە جگە لە پێشکەشکردنی پێداویستییەکانی خواردەمەنی و ئامرازی گەرمکردنەوە.

هەروەها زیاتر لە 150 کارمەندی دەزگای خێرخوازیی بارزانی رەوانەی رۆژئاوای کوردستان کراون بە مەبەستی بەڕێوەبردنی هەڵمەتی دابەشکردنی هاوکارییەکان.