بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بانگەوازێکی بەپەلە ئاڕاستەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات

بەڕێوەبەرایەتی خۆسەری باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا، رایگەیاند، هێرشەکانی سەر کۆبانی و ناوچەی جزیرە "جەنگی قڕکردنی سیستماتیکی"ـیە، ئاماژەی بەوەشکردووە، گرووپە چەکدارەکانی حکوومەتی سووریای عەرەبی بە تەواوەتی بەرپرسیارن لەم کردەوەیە، هاوکات داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش دەکەین بەپەلە و دەستبەجێ دەستوەردان بکەن بۆ راگرتنی ئەو هێرشانە و کۆتاییهێنان بەو تاوانە جەنگییانەی کە دژی خەڵکی مەدەنی ئەنجام دەدرێن.

پێنجشەممە 22ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بانگەوازێکی بەپەلەی ئاڕاستەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش کرد، رایگەیاندووە، بەڕێوەبەرایەتی خۆسەری باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا پابەندبوونی تەواوەتی خۆی بە ئاگربەست دووپاتدەکاتەوە، جەختی کردەوە، خۆبەخشیمان لە پێناو پاراستنی گیانی گەلەکەمان و پاراستنی سەقامگیری و ئاسایش لە ناوچەکەدا دوپاتدەکەینەوە.

لە بانگەوازەکەدا هاتووە، گرووپە چەکدارەکانی سەر بە حکوومەتی سووریا، بەردەوامن لە پێشێلکردنی ئاگربەست و پەرەیان بە هێرشە دڕندانەکانیان داوە بۆ سەر خەڵکی مەدەنی ناوچەکە بە تایبەتی لە کۆبانێ و ناوچەی جزیرە.

باسی لەوەشکردووە، ئەوەی ئەمڕۆ لە کۆبانێ ڕوودەدات تەنیا هێرشێکی سەربازی نییە، بەڵکو تاوانێکی جەنگی تەواوەتییە، ئەو شارە کە خاڵی وەرچەرخانێکی مێژوویی و سەرەتای شکستی رێکخراوی داعش بوو، رێکخراوێک کە هەڕەشەیەکی راستەقینەی بۆ سەر هەموو مرۆڤایەتی دروست کردبوو، ئەمڕۆ دەکرێتە ئامانج، چونکە هێمای بەرخودان و خۆڕاگرییە، کۆبانێ کە بەرگری لە جیهان دەکرد، ئێستا لە ئەنجامی ئەو هێرشە بەردەوامانەی کە ژێرخانەکەی کردووەتە ئامانج، دوایینیان بڕینی ئینتەرنێتەکەی و دابڕانی لە جیهانی دەرەوە بوو، بێ ئاو و کارەبا و خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان ماوەتەوە.

لە راگایەندراوەکەدا هاتووە،"ئەوەی لە کۆبانێ و دەڤەری جزیرە بە تایبەتی لە دژی گەلی کورد دەگوزەرێت، شەڕێکی سیستماتیکی قڕکردنە بە ئامانجی شکاندنی ئیرادەی گەلەکەمان و لەناوبردنی دەستکەوتەکانی، هەموو جیهان شایەتحاڵی ئەو پێشێلکاری و تاوانانە بوون کە لە ڕەققە و ناوچەکانی دیکە بەرامبەر بە کورد و شەڕڤانان ئەنجام دراون، ئەمڕۆش هەمان ئەو سیاسەتە تاوانکارییانە دووبارە دەکرێنەوە".

ئیدارەکە داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش کردووە، بەپەلە و دەستبەجێ دەستوەردان بکەن بۆ راگرتنی ئەو هێرشانە و کۆتاییهێنان بەو تاوانە جەنگییانەی کە دژی خەڵکی مەدەنی ئەنجام دەدرێن.

جەختی کردووەتەوە، ئەمڕۆ رۆژی یەکگرتوویی نەتەوەییە، رۆژێکە کە کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستاندا بە یەکگرتوویی لە دژی ئەم شەڕ و قڕکردنە وەستاوەتەوە، مێژوو ئەم بەرخودانە بە پیتی زێڕ تۆمار دەکات، گەلەکەشمان بە سەربەرزی دەمێنێتەوە، بە مافی ئازادی و کەرامەت و ژیانەوە دەلکێت.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا هاتووە ئەمە بانگەوازە ئاڕاستەی گەلی خۆڕاگر و دۆستانی گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان و لە سەرانسەری جیهان دەکەین کە خەبات و بەرخۆدان چڕتر بکەنەوە، هەروەها بەرگری لەو دەستکەوتانە بکەن کە لە سایەی قوربانیدانی شەهیدەکانمان و خۆڕاگری تێکۆشەرانمان و ئیرادەی ئازادی گەلەکەمان بەدەست هاتون.