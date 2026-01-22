هەولێر لە کەمپینێکی فراواندا هاوکاریی بۆ رۆژئاوای کوردستان کۆدەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بۆ پشتیوانی و هاوکاریکردنی لێقەوماوانی رۆژئاوای کوردستان، ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر کەمپینی هەولێری بۆ کۆکردنەوەی هاوکارییە مرۆیی و داراییەکان ڕاگەیاند و جەختی لەوەش کردەوە کە پێویستە هەموو چین و توێژەکان لەم دۆخە ناهەموارەدا وەک ئەرکێکی ئەخلاقی و نەتەوەیی هاوکاری خوشک و برایانیان بن لە رۆژئاوای کوردستان.

رۆژی پێنجشەممە 22ی کانوونی دووەمی 2026، ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا کەمپینێکی فراوانی بۆ هاوکاریی کوردانی رۆژئاوای کوردستان راگەیاند و گوتی: لەپێناو هەڵوێستێکی ئەخلاقی، مرۆیی، نیشتمانی و ئاینی؛ هەرێمی کوردستان لە پشتگیریکردنی رۆژئاوای کوردستان و ئەو دۆخە ناهەموارەی خوشک و برایانمان تێیکەوتوون، ئەرکێکی گەورەی لەسەر شانە. ئەمڕۆ رۆژئاوای کوردستان پێویستی بە پشتگیری هەموو مرۆڤایەتی و لەسەرووی هەمووشیانەوە خەڵکی هەرێمی کوردستانە.

ئومێد خۆشناو روونی کردەوە، لە چەند رۆژی رابردوودا سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان و لەسەرووی هەمووشیانەوە سەرۆک بارزانی، هەموو تواناکانی خۆی خستۆتەگەڕ بۆ ئەوەی ئەم شەڕ و ماڵوێرانییە بوەستێت، تا کوردانی رۆژئاوا بگەنە ماف و دەستکەوتەکانی خۆیان لە سووریای نوێدا.

ئومێد خۆشناو ئاماژەشی دا،"دۆخەکە وایکردووە هاووڵاتیانی رۆژئاوا، جیا لەو نەهامەتییانەی ساڵانی رابردوو لە شەڕی دژی داعش بینییان، ئێستا تووشی ئاوارەیی و سەختییەکی زۆر ببنەوە. هەرێمی کوردستان و دەزگای خێرخوازیی بارزانی وەک نوێنەری مرۆیی خەڵکی کوردستان، لە رۆژانی رابردوودا تیمی تەندروستی و پێداویستی زۆریان گەیاندۆتە ئەوێ. ئێمەش ئەمرۆ 'کەمپینی هەولێر' رادەگەیەنین، بەدەر لە هەموو بۆچوونە سیاسییەکان، وەک هەولێری میهرەبان کە هەمیشە هەڵوێستی نیشتمانی هەبووە."

لە درێژەی قسەکانیدا ئومێد خۆشناو داوای لە پیاوانی ئایینی لە هەموو ئاینە جیاوازەکان، رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و هەموو خەڵکی کوردستانی کرد پشتگیری ئەم کەمپینە بن. هەروەها سوپاسی ژووری بازرگانی هەولێر، یەکێتی بەڵێندەران، یەکێتی وەبەرهێنەران، یەکێتی هەناردە و هاوردەکاران و هەموو سەرمایەدار و کۆمپانیاکانی شارەکەی کرد و جەختیشی کردەوە کە دڵنیان خەڵکی هەولێر درێغی ناکەن.

ئومێد خۆشناو راشیگەیاند ئەو پێداویستییانەی ئێستا زۆر گرنگن و داواکراون بریتین لە:

1- پێداویستییە تەندروستی و دەرمان.

2- ئازووقە و پاکێجی خواردەمەنی.

3- دۆشەک، بەتانی و خێمە.

هەروەها ئومێد خۆشناو جەختیشی کردەوە کە پێویستە هاووڵاتییان بە هیچ شێوەیەک کەلوپەلی بەکارهاتوو نەهێنن و با هەموو شتەکان نوێ بن بۆ ئەوەی خزمەتێکی شایستە بە ئاوارەکان بکەین.

ئومێد خۆشناو سەبارەت بە گردبوونەوە لە بەردەم کونسوڵخانەکان گوتی: داوا لە هاووڵاتیان دەکەین، لەبری ئەوەی زەحمەت بدەنە خۆیان و بچنە بەردەم کونسوڵخانەکان و شەقامەکان بگرن، باشترین شوێن بۆ پشتگیریکردنی رۆژئاوا، ئەم کەمپینەیە. لێرە هاوکارییەکانتان بە رێگەی تیمی شارەزا و بە ئەمانەتەوە دەگاتە دەستی خوشک و برایانمان.

کەمپەینەکە لە ئەمڕۆوە کاتژمێر 12ی دوای نیوەڕۆ دەستپێدەکات و تا ئەو کاتەی پێویست بێت بەردەوام دەبێت.