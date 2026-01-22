گۆرانی "لێخن" بۆ پشتگیری کوردانی رۆژئاوای کوردستان بڵاوکرایەوە

پێش کاتژمێرێک

وەک پشتگیریەک لە کوردانی رۆژئاوای کوردستان، عەبدوڵڵا هەرکی و رۆمی هەرکی، گۆرانی "لێخن" بڵاوکردەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، عەبدوڵڵا هەرکی، هونەرمەند، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند: دوای هێرشکردنە سەر رۆژئاوای کوردستان لەلایەن سوپای عەرەبی سووریاوە، لەگەڵ هونەرمەند رۆمی هەرکی بیرمان لەوە کردەوە کارێکی هونەری وەک پاڵپشتی بۆ کوردانی رۆژئاوا بکەین.

ئەو هونەرمەندە ئاماژەی بەوە دا، پەیڤ و ئاوازی گۆرانیەکە هی خۆیتی و لە ئاکرێ تۆمارکراوە و کاری وێنەگری و دەرهێنانی لەلایەن هادی ئێجدییەوە بۆ کراوە.

هەروەها داوا لە هونەرمەندان دەکات، بە کارە هونەرییەکانیان پشتگیری لە کوردانی رۆژئاوا بکەن و هەموویان یەک هەڵوێستیان هەبێت.

گۆرانیەکە بەناوی "لێخن"ـە و کەمێک پێش ئێستا لە پلاتفۆرمەکانی سۆشیال میدیا بڵاوکرایەوە.