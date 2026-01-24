فرانس پرێس: ئاگربەستی هەسەدە و دیمەشق لانیکەم بۆ مانگێک درێژکرایەوە

پێش 38 خولەک

هەسەدە و حکوومەتی سووریا لەسەر درێژکردنەوەی ئاگربەست رێککەوتن؛ گواستنەوەی چەکدارانی داعشیش بەردەوامە.

حکوومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) رێککەوتن لەسەر درێژکردنەوەی ئەو ئاگربەستەی کە بڕیار بوو، کاتژمێر 08:00ـی ئەمشەو، (شەممە، 24ـی کانوونی دووەم) کۆتایی پێبێت.

تاوەکو ئێستا هیچ راگەیێندراوێکی فەرمی لەلایەن هەردوو لایەنەوە دەرنەچووە، بەڵام سێ سەرچاوەی ئاگادار بە ئاژانسی 'فرانس پرێس'ـیان راگەیاندووە، ئاگربەستەکە لانیکەم بۆ ماوەی مانگێک درێژ دەکرێتەوە.

سەرچاوەیەکی دیپلۆماسی لە دیمەشق بە ئاژانسەکەی گوتووە، ئاگربەستەکە "بۆ ماوەیەک درێژکراوەتەوە لەوانەیە بگاتە مانگێک."

لەلایەن خۆیەوە، سەرچاوەیەکی کوردی ئاگادار لە دانوستانەکان بە ئاژانسەکەی راگەیاندووە: "ماوەی ئاگربەستەکە درێژ دەکرێتەوە تاوەکو دەگەینە چارەسەرێکی سیاسی هەردوو لا رازی بکات."

هاوکات لەگەڵ ئاگربەستەکە، ئەمریکا دەستی بە پرۆسەی گواستنەوەی زیندانییانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق کردووە. ژمارەی ئەو زیندانییانە بە نزیکەی 7,000 کەس مەزەندە دەکرێت.

بەپێی گوتەی دوو بەرپرسی عێراقی، رۆژی چوارشەممە کاروانێکی 150 کەسی لە چەکدارانی داعش گەیشتوونەتە عێراق. ئەو کاروانە چەندان سەرکردەی دیاری رێکخراوەکە و چەکداری ئەوروپای تێدابووە و لە یەکێک لە زیندانەکانی حەسەکەوە گواستراونەتەوە.

رێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی (ئەمنستی ئینتەرناشناڵ) رۆژی هەینی پێشبینی کرد لەنێو ئەو 7,000 کەسەدا، هاووڵاتیی سووری، عێراقی و بیانی هەبن، لەگەڵ نزیکەی 1,000 گەنج و مێردمنداڵ.