کەمپەینی هونەرمەندانی شاری هەولێر بۆ پشتیوانیکردنی ڕۆژئاوای کوردستان دەستی پێکرد

پێش 30 خولەک

پارێزگای هەولێر، بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر، کەمپەینی هونەرمەندانی شاری هەولێری بۆ پشتیوانیکردنی ڕۆژئاوای کوردستان دەستی پێکرد و بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بەردەوام دەبێت.

ئەمڕۆ شەممە، 24ی کانوونی دووەمی 2026، هیوا سوعاد، سەرۆکی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان-لقی هەولێر، دەربارەی بانگەوازی هونەرمەندانی شاری هەولێر بۆ پشتیوانیکردنی ڕۆژئاوای کوردستان، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: ئێمە وەکو هونەرمەندانی شاری هەولێر، هاوکارییەکانمان دەبەینە ئەو کەمپینەی کە پارێزگای هەولێر ڕایگەیاندووە، وەکو هەموو جارێک چینی هونەرمەندان بەشێکی کاریگەری کۆمەڵگەن و لە خۆشی و ناۆشییەکاندا لەگەڵ میللەتەکەی خۆیدایە و هەرگیز بە تەنیا بەجێیان ناهێڵن، ئەوەی هەمانە بەدڵ و بەگیان بەشدار دەبین لەو هاوکارییە بۆ برایانمان لە ڕۆژئاوای کوردستان.

هیوا سوعاد گوتیشی: جگە لە هونەرمەندانی شاری هەولێر، دڵنیام هونەرمەندانی شار و شارۆچکەکانی تریش، چ بە کاری هونەری یاخود بە پارە و کەل و پەل بەشدار دەبن لەو کەمپەینە، ڕۆڵی هونەرمەندانی کوردستان لەهەموو ئەو ناخۆشییەکاندا کە بەسەر میللەتی کورد دێت هەردەم باش بووە، ئەوە یەکەمجار نیە، هونەرمەندان بەشدار دەبن لەو هاوکارییە و ڕۆڵی زۆر کاریگەر دەبینن و هاوکارییەکانیش بەردەوامییان دەبێت.

جێگەی ئاماژەیە، کەمپەینی هونەرمەندانی شاری هەولێر، بۆ پشتیوانیکردنی ڕۆژئاوای کوردستان، لە لقی هەولێری سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بەڕێوەچوو و ماوەی چەند ڕۆژێک بەردەوام دەبێت.