دەزگای خێرخوازیی بارزانی: نەوتمان بەسەر سەدان خێزانی شاری عامودا دابەشکرد

پێش 58 خولەک

لە چوارچێوەی هەڵمەتە بەردەوامەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی بۆ هاوکاریکردنی خەڵکی رۆژئاوای کوردستان، ئەمڕۆ شەممە، 24ـی کانوونی دووەمی 2026، سووتەمەنی لە شاری عامودا دابەشکرا.

لە راگەیندراوێکی دەزاگی خێرخوازی بارزانی دا هاتووە، لەسەر ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کاروانێکی دیکەی هاوکاری کە پێکهاتبوو لە سووتەمەنی (نەوت)، لە ڕێگەی دەزگای خێرخوازیی بارزانییەوە لە 23ـی کانوونی دووەمی 2026، گەیەندرایە رۆژئاوای کوردستان.

ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەمڕۆ شەممە، 24ـی کانوونی دووەمی 2026، تیمەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی دەستیان بە دابەشکردنی سووتەمەنییەکە کرد و 325 خێزانی ئاوارەی نیشتەجێی شاری عامودا لێی سوودمەند بوون.

لە راگایەندراوەکەدا هاتووە، ئەم هەنگاوە بەشێکە لە هەڵمەتێکی فراوانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ گەیاندنی کۆمەک و هاوکاری بۆ رۆژئاوای کوردستان، کە ئامانج لێی پشتیوانیکردنی خێزانە ئاوارەکان و دابینکردنی پێداویستییە بنەڕەتییەکانی ژیانە بۆ دانیشتووانی ئەو ناوچانە.