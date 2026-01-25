12 هەزار گەشتی ئاسمانی لە ئەمریکا هەڵوەشێنرانەوە
ئاژانسی ئەسۆشیەتد پرێس بڵاویکردەوە، بەهۆی ئەو شەپۆلە بەفر و زریانەی ڕووی لە ئەمریکا کردووە، دەسەڵاتدارانی فڕۆکەوانیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ماوەی پشووی کۆتایی ئەم هەفتەیەدا، نزیکەی 12 هەزار گەشتی ئاسمانییان هەڵوەشاندووەتەوە.
ئاژانسەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، زیاتر لە %40ـی دانیشتووانی ئەمەریکا، کە دەکاتە نزیکەی 140 ملیۆن کەس، کەوتوونەتە ئەم ناوچانەی هۆشدارییان لە زریانەکە پێدراوە، ئەو ناوچەیەش لە (نیو مەکسیکۆ)وە درێژ دەبێتەوە تاوەکو کەناراوەکانی باکووری رۆژهەڵات.
لەبارەی زیانەکانیشەوە ئاماژە بەوە کراوە، تا ڕۆژی شەممە، زیاتر لە 112 هەزار حاڵەتی پچڕانی تەزووی کارەبا لە ناوچە جیاوازەکانی ئەمەریکا تۆمار کراوە، لەوانە، 55 هەزار حاڵەت لە تێکساس، زیاتر لە 13 هەزار حاڵەت لە لویزیانا، زیاتر لە 11 هەزار حاڵەتیش لە نیو مەکسیکۆ بووە.
پێشتریش کەناڵی (ABC) ڕایگەیاندبوو کە بەهۆی سەختیی زریانەکەوە، لانی کەم 18 ویلایەتی ئەمەریکا باری نائاساییان ڕاگەیاندووە.