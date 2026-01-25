مەسرور بارزانی بۆ نووری مالیکی: هیوادارین لەسەر بنەمای دەستوور کێشەکانی هەولێر و بەغدا چارەسەر بکەیت

پێش 11 خولەک

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی پیرۆزبایی لە کاندیدکردنی نووری مالیکی دەکات بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی فیدراڵ.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 25ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، پیرۆزبایی لە نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانيی دەوڵەتی یاسا کرد، بە بۆنەی کاندیدبوونی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ.

بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی "وێڕای پیرۆزبایی، هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست لەپێناو دەستپێکردنی قۆناغێکی نوێ بۆ خزمەتکردنی گشت هاووڵاتییانی عێراق و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵيی هەرێمی کوردستان."

رۆژی شەممە، 24ـی کانوونی دووەم، هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگی لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، نووری مالیکییان وەک کاندیدی فەرمیی هاوپەیمانییەکە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق کاندید کردووە.