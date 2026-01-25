هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئەمریکا بەرزبووەتەوە

پێش 28 خولەک

ئیدارەی وزەی ئەمریکا رایگەیاند، هەناردەی نەوتی عێراق 200 هەزار بەرمیل نەوت زیادیکردووە لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا.

یەکشەممە 25ـی کانوونی دووەمی 2026، ئیدارەی وزەی ئەمریکا، ڕاپۆرتی هەفتانەی خۆی لە بارەی هاوردەکردنی نەوتی عێراق بڵاوکردەوە، رایگەیاندووە، هاوردەکردنی نەوتی خاوی ئەمریکا بە تێکڕا 5.585 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا لە نۆ وڵاتی گەورەوە بووە، هەفتەی پێشووتر 6.234 ملیۆن بەرمیل نەوت هاوردەکراوە، بەراورد بە تێکڕای هەفتەیەک پێشتر 649 هەزار بەرمیل هاوردە کەمیکردووە.

ڕاپۆرتەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، "هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئەمریکا 251 هەزار بەرمیل بووە لە ڕۆژێکدا، واتە 42 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا زیادیکردووە بەراورد بە تێکڕای هەفتەی ڕابردوو کە 209 هەزار بەرمیل بووە".

ئاماژەی بەوەشکردووە، "گەورەترین پشکی هاوردەکردنی نەوتی ئەمریکا لە کەنداوە بووە بە تێکڕای هاوردە لەو وڵاتەوە 4.108 ملیۆن بەرمیل بووە لە رۆژێکدا، بە پلەی دووەم کۆڵۆمبیا دێت بە 357 هەزار بەرمیل، سعودیە بە هەناردەکردنی 296 هەزار بەرمیل پلەی سێیەمی گرتووە، دواتر بە 242 هەزار بەرمیل مەکسیک دێت لە پلەی چوارەم، عیراق پلەی پێنجەمی کە لیستی هەناردەکارانی نەوتی بۆ ئەمریکا بە هەناردەکردنی 209 هەزار بەرمیل گرتووە.

بە گوێرەی خشتەی هەناردەکردنی هەفتانەی نەوت، ئەمریکا زۆربەی نەوتی خاو و بەرهەمە پاڵاوتەکانی لە 10 وڵاتی گەورەوە هاوردە دەکات، هاوکات بەکارهێنانی نەوتی ڕۆژانەی ئەمریکا بە نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل مەزەندە دەکرێت، بەمەش دەبێتە گەورەترین بەکارهێنەری نەوت لە جیهاندا.