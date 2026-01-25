زاڵمای خەلیلزاد: فوئاد حوسێن شایستەترینە بۆ سەرۆکایەتیی کۆمار

پێش کاتژمێرێک

باڵیۆزی پێشووتری ئەمریکا لە عێراق کاندیدکردنی فوئاد حوسێن بۆ پۆستی سەرۆککۆمار بە "هەڵبژاردەیەکی نایاب" ناو دەبات و دەڵێت "خۆزگە مافی دەنگدانم هەبووایە."

زاڵمای خەلیلزاد، باڵیۆزی پێشووتری ئەمریکا لە عێراق، لە پەیامێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، پشتیوانیی خۆی بۆ کاندیدبوونی فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق بۆ پۆستی سەرۆککۆمار راگەیاند و بە "هەڵبژاردەیەکی نایاب" ناوی برد.

خەلیلزاد لە پەیامەکەیدا پیرۆزبایی لە نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا دەکات، بەبۆنەی کاندیدکردنی لەلایەن چوارچێوەی هەماهەنگییەوە بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران. هەروەها، ئاماژەی بەوە کردووە هەنگاوی داهاتوو دیاریکردنی سەرۆک کۆمارە و فوئاد حوسێن، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە گونجاوترین کەس بۆ ئەو پۆستە دەزانێت.

باڵیۆزەکەی پێشووتری ئەمریکا نووسیویەتی: "فوئاد حوسێن کەسایەتییەکە خاوەن ئەزموونێکی دەوڵەمەندە بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە و لەسەر ئاستی ناوخۆ و دەرەوەی عێراقیش رێزی لێدەگیرێت."

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، خەلیلزاد دەڵێت نووری مالیکی و فوئاد حوسێن پێکەوە دەتوانن تیمێکی ناوازە بۆ عێراق پێکبهێنن و دەنووسێت: "خۆزگە مافی دەنگدانم هەبووایە."

پێشهاتە سیاسییەکانی عێراق لە قۆناغێکی هەستیاردایە، رۆژی شەممە، 24ی کانوونی دووەمی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی، کە گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمانییە، بە زۆرینەی دەنگ نووری مالیکیی وەک کاندیدی فەرمی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران دیاری کرد.

هاوکات، کێبڕکێی سەرەکی لەسەر پۆستی سەرۆک کۆمار، کە بەپێی نەریتی سیاسی پشکی کوردە، لەنێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندایە. پارتی، فوئاد حوسێنی کاندید کردووە، لە بەرامبەردا یەکێتی نزار ئامێدی. بەپێی راگەیەندراوی پەرلەمانی عێراق، لیستی کۆتایی کاندیدان لە 18 کەس پێکدێت.

بەپێی دەستوور، دەبێت پەرلەمانی عێراق لە ماوەی 30 رۆژ لە دوای یەکەم دانیشتنی، سەرۆک کۆمار هەڵبژێرێت. چاوەڕوان دەکرێت سێشەممەی داهاتوو، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، دانیشتنی تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار بەڕێوەبچێت. دوای هەڵبژاردنی، سەرۆک کۆمار کاندیدی گەورەترین فراکسیۆن بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ رادەسپێرێت.