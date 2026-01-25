ستاڤ ئاسۆ: لە سێ رۆژدا 210 ملیۆن دینار وەک هاوکاری بۆ رۆژئاوای کوردستان کۆکراوەتەوە

پێش دوو کاتژمێر

ستاڤ ئاسۆ، بەرپرسی ئۆفیسی هەولێری دەزگای خێرخوازیی بارزانی، سەرکەوتنی قۆناغی یەکەمی کەمپەینی کۆکردنەوەی هاوکاریی بۆ ڕۆژئاوای کوردستان ڕاگەیاند.

ستاڤ ئاسۆ بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد، تەنیا لە ماوەی سێ ڕۆژی دەستپێکردنی کەمپەینەکە لە شاری هەولێر، بڕی 210 ملیۆن دینار وەک هاوکاریی دارایی کۆکراوەتەوە، هاوکات نزیکەی 40 بارهەڵگر کە پێداویستی جۆراوجۆری مرۆییان بارکردووە، ئامادە کراون و ڕەوانەی ناوچە لێقەوماوەکانی ڕۆژئاوای کوردستان کراون.

بەرپرسی ئۆفیسی هەولێری دەزگای خێرخوازیی بارزانی تیشکی خستە سەر بەدەنگەوەهاتنی فراوانی هاووڵاتییان و خێرخوازانی پایتەخت کە بە ڕۆحێکی نەتەوەیی بەشدارییان لە کەمپەینەکەدا کردووە، هاوکارییەکان بڕێکی زۆر لە پێداویستی سەرەکی وەک خۆراک، جلوبەرگی زستانە و دەرمانیان لەخۆگرتووە، کە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک لەناو بارهەڵگرەکاندا جێگیر کراون تاوەکو بە زووترین کات بگەنە دەستی ئەو خێزانانەی کە بەهۆی بارودۆخی ئەم دواییەوە ئاوارە بوون و لە دۆخێکی سەختدا دەژین.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی وەک گەورەترین ڕێکخراوی مرۆیی لە هەرێمی کوردستان، هەمیشە لە کاتی تەنگژە و کارەساتەکاندا پێشەنگ بووە لە گەیاندنی کۆمەک بۆ پارچەکانی تری کوردستان،ئەم کەمپەینەی شاری هەولێر بەشێکە لە هەوڵە گشتگیرەکانی دەزگاکە بۆ ڕێگریکردن لە کارەساتی مرۆیی لە ڕۆژئاوای کوردستان، خێرایی کۆکردنەوەی ئەم بڕە پارەیە و ناردنی 40 بارهەڵگر هاوکاری لە ماوەیەکی کەمدا، نیشانەی متمانەی بەرزی خەڵکە بە دەزگای خێرخوازیی بارزانی و قوڵیی پەیوەندییە مرۆییەکانی نێوان هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان و ڕۆژئاوای کوردستانە لە کاتە هەستیارەکاندا.