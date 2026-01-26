فەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی یەک لە یادی 11 ساڵەی رزگارکردنی کۆبانێ پەیامێکی بڵاو کردەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 26ـی کانوونی دووەمی 2026، لە راگەیاندراوێکدا هێزەکانی پشتیوانی یەک رایگەیاند؛ ئەمڕۆ 11ساڵ بەسەر داستانە مێژووییەکەی رزگارکردنی شاری کۆبانێ تێدەپەڕێت؛ ئەو داستانەی تێیدا ئیرادەی گەلی کورد و قارەمانێتی پێشمەرگە شکستی بە گەورەترین هێزی تاریكپەرستی جیهان هێنا.

ئەفسەر و پێشمەرگەکانی فەرماندەیی هێزەکانی پشتیوانی یەک، شانازی دەکەن کە لەسەر فەرمانی سەرۆک مەسعود بارزانی، رۆڵێکی یەکلاکەرەوە و مێژووییان گێڕا لە هاوکاریکردنی خوشک و براکانیان لە رۆژئاوای کوردستان. بەشداریکردنی هێزەکانمان لە رزگارکردن و پاراستنی کۆبانێ و گوندەکانی، سەلمێنەری ئەو راستییە بوو کە پێشمەرگە پارێزەری بێباک و ڕاستەقینەی خاکی کوردستانە لە هەر شوێنێک بێت.

ئەمڕۆش 11ساڵ بەسەر ئەو سەرکەوتنە مەزنەدا تێدەپەڕێت، ئەگەرچی ناحەزانی کورد هێشتا بە هەمان نەفەسی رابردوو لە هەوڵی داگیرکردنی ناوچە کوردنشینەکاندان، بەڵام سەرۆک بارزانی بێ وچان و بەردەوام لەسەر هێڵە لەگەڵ وڵاتانی بڕیار بەدەست و بەرپرسانی رۆژئاوای کوردستان، بۆ ئەوەی جارێکی دیکە خاک و خەڵکی ئەو بەشەی کوردستان لە هەر مەترسی و پەلامارێک پارێزراو بن.

یەکگرتوویی و تەبایی گەلی کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستان، هەمیشە مایەی سەربەرزی و سەرچاوەی هێز بووە بۆ ئێمە. لەم یادە پیرۆزەدا، سەری رێز و نەوازش بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان دادەنەوێنین، بەتایبەت شەهیدی قارەمان (زێرەڤان ئەکرەم) کە لە خاکی کۆبانێدا خوێنی پاکی تێکەڵ بە خاکی نیشتمان کرد و بووە قەڵغانێکی پۆڵاین بۆ پاراستنی کوردستان لەدەست تیرۆریستانی داعش.