هەسەدە لە یادی ڕزگارکردنی کۆبانێدا: ناسەقامگیری ناوچەکە هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی جیهان

پێش کاتژمێرێک

هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە 11 ساڵیادی رزگارکردنی شاری کۆبانێ لە دەستی رێکخراوی تیرۆریستی داعش، بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لە گرنگیی مێژوویی ئەو سەرکەوتنە و مەترسییەکانی قۆناغی ئێستا کردەوە.

فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات رایگەیاند، سەرکەوتنی کۆبانێ تەنیا دەستکەوتێکی سەربازی نەبوو، بەڵکو وەرچەرخانێکی یەکلاکەرەوە بوو لە شەڕی دژی تیرۆردا.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "شەڕی کۆبانێ بەرگریکردن بوو لە بەها مرۆییەکان و شکستی داعش تێیدا، شکستێکی ئایدیۆلۆژی و ئەخلاقی بوو کە کۆتایی بە پڕۆژە توندڕەوەکەی هێنا."

هەسەدە ئاماژەی بەوە کردووە؛ شاری کۆبانێ، کە رۆژێک رەمزی تێکشکانی داعش بوو، ئێستا رووبەڕووی هەوڵی هێرشکردن و گەمارۆدان دەبێتەوە بە مەبەستی تێکدانی سەقامگیریی ناوچەکە. فەرماندەییەکە هۆشداریدا "هەر ناسەقامگیرییەک لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، مەترسییەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە و جیهان دروست دەکات." هەروەها داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بەرپرسیارێتی ئەخلاقی و یاسایی خۆیان لە پاراستنی دەستکەوتەکانی شەڕی تیرۆردا هەڵبگرن.

ئەم هۆشدارییەی هەسەدە لە کاتێکدایە کە لە 18ـی کانوونی دووەمی 2026دا، بە پاڵپشتی ئەمریکا، رێککەوتنێکی نوێ لە نێوان حکوومەتی سووریا و هەسەدە واژۆکرا. رێککەوتنەکە تایبەت بوو بە ئاگربەست و یەکخستنی هەوڵەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی پاشماوەکانی داعش. سەرەڕای ئەم رێککەوتنە، پێشێلکارییەکان لەلایەن داعشەوە بەردەوامن و حکوومەت بە هەڵکشانی مەترسیدار وەسفی کردووە.

ئیدارەی نوێی سووریا بە سەرۆکایەتی ئەحمەد شەرع، دوای رووخانی رژێمی بەشار ئەسەد لە 8ـی کانوونی یەکەمی 2024، دەسەڵاتی گرتەدەست و لە دوای ئەوە لە ساڵی 2025دا، چەندین جار رێککەوتنامەکان و ناوچەکانی باکوور و رۆژهەڵات تووشی گرژی و ئۆپەراسیۆنی سەربازی بوونەتەوە.