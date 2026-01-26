ئیسپانیا: هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی سەقامگیرە و دەرفەتی گەورە بۆ وەبەرهێنەران لە ئارادایە

پێش کاتژمێرێک

سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا لەگەڵ دیێگۆ مارتینێز بێلیۆ، وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوەی ئیسپانیا کۆبووەوە.

لەم کۆبوونەوەیەدا، باس لە پەرەپێدانی پەیوەندییە دوولایەنەکان و گۆڕینی ئاستی هەماهەنگییەکان لە بوارە ئەمنییەکانەوە بۆ هاوبەشیی ئابووری و بازرگانی و کەلتووری کرا، بە ئامانجی سوودوەرگرتن لەو سەقامگیرییەی لە هەرێمی کوردستاندا هەیە.

بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێم ئامانجی سەردانەکەی بۆ وەزارەتی دەرەوەی ئیسپانیا ڕوون کردەوە و تیشکی خستە سەر سیاسەت و تێڕوانینی نوێی حکومەتی هەرێم بۆ فراوانکردنی ئاسۆی پەیوەندییەکان لەگەڵ وڵاتانی ئەورووپا.

دزەیی پوختەیەکی لەسەر دۆخی هەنووکەیی هەرێمی کوردستان و عێراق و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە پێشکەش کرد و هەڵوێستی فەرمی حکومەتی هەرێمی کوردستانی لەبارەی پرسە جیاوازەکان بۆ لایەنی ئیسپانی خستەڕوو.

لای خۆیەوە، دیێگۆ مارتینێز بێلیۆ خۆشحاڵی وڵاتەکەی بۆ ئەم سەردانە دەربڕی و جەختی لەسەر گرنگی و بایەخی پتەوکردنی پەیوەندییەکانی مەدرید لەگەڵ هەولێر و بەغدا کردەوە.

وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوەی ئیسپانیا ئاماژەی بە گۆڕانکارییە ئەرێنییەکان کرد و ڕایگەیاند: ئێستا وڵاتەکەی وەک ناوچەیەکی مەترسیدار سەیری عێراق و هەرێمی کوردستان ناکات، ئەمەش زەمینەیەکی گونجاو و دەرفەتی زێڕین بۆ کۆمپانیاکان و وەبەرهێنەرانی ئیسپانیا دەڕەخسێنێت تاوەکو لە بوارە جیاوازەکاندا کار بکەن.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا خواستی بەهێزی خۆیان بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابووری و کەلتوورییەکان نیشان دا و باسیان لە گرنگیی ئەنجامدانی کۆڕبەندی هاوبەشی ئابووری، گەشتیاری و زانستی کرد. هەروەها جەخت لەسەر دروستکردنی هەماهەنگی لە نێوان زانکۆکانی هەردوولا و بەردەوامبوونی سەردانە فەرمییەکان کرایەوە بۆ ئەوەی پەیوەندییەکان بچنە قۆناغێکی پێشکەوتووتر.