عادل هەورامی: ئەگەر كات بگەڕابایەوە هونەرم نەدەكرد

هونەرمەندی گۆرانیبێژ، عادل هەورامی، لەو چاوپێکەوتنە تایبەتەیدا لەگەڵ کوردستان24، تیشک دەخاتە سەر کارە هونەرییەکانی و باس لە نوێترین پرۆژەی هونەری خۆی دەکات و دەڵێت: پێنج ئاوازی نوێم لەبەردەستدایە و بەنیازم ئەو بەرهەمە نوێیانە بۆ جەژنی نەورۆزی ئەمساڵ بڵاوبكەمەوە.

بۆچی لە راگەیاندنەکان کەم دەردەكەویت؟

ئەوە باشترە كورت و پوخت، بۆیە ناشمەوێت هەموو كاتێك لە میدیاكانەوە دەربكەوم.

گوێگر و هەوادارانت دەڵێن، عادل هەورامی دەنگێكی بەهێزی هەیە، ئەوە لەچییەوە سەرچاوەی گرتووە؟

سەرەتا سوپاس بۆ خوای گەورە ئەگەر دەنگم بەو شێوەیە بێت، سوپاسی هەوادار و گوێگرەکانم دەکەم گەر من بەمشێوەیە دەبینن، بەڵام جگە لەوەش بۆ خزمەتكردنی دەنگم، بەردەوام پڕۆڤە دەكەم، یان هەندێكجار لەگەڵ هەندێک هونەرمەند كۆدەبینەوە و دەست بە پڕۆڤە دەكەین، بەبڕوای من پرۆژەی بەردەوامی دەنگ زۆر گرنگە، وا دەکات دەنگت هەمیشە بە زیندوویی بمێنێتەوە.

ئەزمونێكی زۆری كاری هونەریتان هەیە، هونەرمەند چۆن وا بكات كارەكانی بۆ ماوەیەكی زۆر بمێنێتەوە؟

هونەرمەند نابێت ستایل بگۆڕێت و لاساییكردنەوە بکات، بەڵام گرنگیشە هونەرمەند دوای نزیكەی 30 ساڵ كاركردن، بزانێت گوێگری ئەمڕۆ چی دەوێت، گوێگر بەرهەمی جوانی دەوێت، دەبێ تێکەڵی رۆحی بێت، یادگاری جوانی لەگەڵ تۆمار بکات، خۆشبەختانە بەرهەمەکانی من تێکەڵی خەڵک بوونە و یادگاری جوانیان لەگەڵ تۆمار کردووە.

ئەگەر كات بگەڕێتەوە چیت دەكرد؟

ئەگەر كات بگەڕابایەوە کاری هونەریم نەدەكرد، چونكە هونەر هونەرمەند بەخێو ناكات، بەڵكوو هونەرمەند هونەر بەخێو دەكات، پاشان ئەگەر كاری باش و خراپ بکەیت، ئەوا هەر كۆمێنتی ناشرینت بۆ دەنووسرێت، ئەوە دڵگرانییەکی گەورەیە، بەڵام تازە زۆر درەنگە و ڕێچکەی هونەرمان هەڵبژاردووە و ناتوانین دەستبەرداری بین.

ئەوەندەی بزانین جگە لەكاری هونەری، خەریكی كاری دیكەشیت؟

بێگومان لە منداڵییەوە خەریكی کاری دیكە بووم و هونەرم نەكردۆتە كەسابەت و بازرگانی، هونەر تەنیا بۆ چێژ و حەزێکی تایبەتی خۆمە.

هەمیشە كەشخەیت، ئەوە كێشەی خێزانی بۆ درووست نەكردوویت؟

سوپاسی خێزانم دەكەم کە خۆی ئەو ستایلەی بۆ دروستكردووم و هەرچۆنێك بم ئاوام، ئیتر بۆچی كێشەم بۆ درووست دەكات.

بەرهەمی نوێتان هەیە؟

بەڵێ، پێشتر دوو ئاوازم بڵاوكردەوە، بۆ داهاتووش نزیكەی پێنج بەرهەمی نوێم هەیە، ئاوازی رەسەن و ئاوازی خۆمی تێدایە و هەوڵ دەدەم بۆ جەژنی نەورۆز بڵاویان بكەمەوە، بەرهەمەكانیش خاو و هەڵپەڕكێ و هەورامی تێدایە، وەكو خۆشم حەزم لە هەردوو ستایل و زاراوەی سۆرانی و هەورامییە.

هونەرمەندی گۆرانیبێژ، عادل هەورامی، ساڵی 1973 لە سلێمانی لەدایک بووە، زیاتر لە 30 ساڵە سەرقاڵی كاری هونەرییە و گۆرانییەکانی خۆی بە ھەردوو زاراوەی ھەورامی و سۆرانی بڵاوکردووەتەوە.