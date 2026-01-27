سێنتکۆم مانۆڕێکی ئاسمانیی فراوان لە ناوچەکە ئەنجام دەدات

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمەریکا (سێنتکۆم) ڕایگەیاند، هێزی ئاسمانیی نۆیەم (AFCENT) مانۆڕێکی ئامادەباشیی چەند ڕۆژە ئەنجام دەدات، بە ئامانجی نیشاندانی توانای بڵاوەپێکردن و بەردەوامیی هێزی ئاسمانیی جەنگی لە سنووری فەرماندەییەکەدا.

سێنتکۆم لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، ئامانج لەم مانۆڕە بەرزکردنەوەی توانای بڵاوەپێکردنی کەرەستە و کارمەندان، پتەوکردنی هاوبەشیی ناوچەیی و ئامادەکارییە بۆ وەڵامدانەوەی خێرا لە سەرجەم ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی سێنتکۆم. هەروەها ڕێگەیەکە بۆ تاقیکردنەوەی ڕێکارەکانی گواستنەوەی خێرای کارمەندان و فڕۆکەکان، ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆن لە شوێنە جیاوازەکان و بەڕێوەبردنی فەرماندەیی و کۆنترۆڵی فرەنەتەوەیی.

دێریک فرانس، فەرماندەی هێزی ئاسمانیی ناوەندیی ئەمەریکا (AFCENT) ڕایگەیاند: فڕۆکەوانەکانمان دەیسەلمێنن کە دەتوانن لەژێر هەلومەرجی سەختدا، بە سەلامەتی و وردبینی و لەپاڵ هاوبەشەکانماندا، بڵاوە بکەن و ئۆپەراسیۆنی جەنگی ئەنجام بدەن. ئەمە بۆ پاراستنی پابەندبوونمانە بە هێشتنەوەی فڕۆکەوانەکانمان لە دۆخی ئامادەباشی و جێبەجێکردنی ئەو ئەرکانەی کە پێویستن بۆ ئەوەی هێزی ئاسمانی لە کات و شوێنی پێویستدا ئامادە بێت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە مەشقەکەدا، هێزەکانی ئەمەریکا تیمەکان بۆ چەندین شوێنی چاوەڕواننەکراو دەگوازنەوە و ڕێکارەکانی دامەزراندنی خێرا و هەڵدان و گەڕانەوە تاقی دەکەنەوە. سێنتکۆم جەختی کردەوە هەموو چالاکییەکان بە ڕەزامەندیی وڵاتانی ناوچەکە و بە هەماهەنگییەکی نزیک لەگەڵ دەسەڵاتە مەدەنی و سەربازییەکانی ئەو وڵاتانە ئەنجام دەدرێن، بە جەختکردنەوە لەسەر سەلامەتی، وردبینی و ڕێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان.

سێنتکۆم ئاماژەی بەوەش داوە، ئەم مانۆڕە پابەندبوونی هێزی ئاسمانیی ئەمەریکا بە بەرگری و ئاسایشی ناوچەکە لەپاڵ نەتەوە هاوبەشەکان دووپات دەکاتەوە. هەروەها پەیامی "ئاشتی لە ڕێگەی هێزەوە" دەگەیەنێت، بە هەبوونی هێزێکی باوەڕپێکراو و ئامادە بۆ شەڕ، کە ئامانج لێی ڕێگریکردنە لە دەستدرێژی، کەمکردنەوەی مەترسیی هەڵە تێگەیشتن و دڵنیاییدان بە هاوبەشەکان.