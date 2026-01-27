دیار دێرسم: رۆژانی مێژووییمان لەبەردەمە

پێش کاتژمێرێک

دیار دێرسم، داوا لە هەموولایەک دەکات پشتیوانی لە رۆژئاوای کوردستان بکەن و جەخت لە یەکدەنگی و یەکهەڵوێستی دەکاتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، هونەرمەندی ناوداری کورد و باکووری کوردستان، دیار دێرسم بە کوردستان24ـی راگەیاند: ئەو تێکۆشانەی ئێستا لە رۆژئاوای کوردستان هەیە، تەنیا پارچەیەکی کوردستان نییە، بەڵکوو هەموو کورد و کوردستان دەگرێتەوە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لە دەستدانی ئەو دەستکەوتانەی لە رۆژئاوای کوردستان بەدەستهاتوون، دەبێتە هۆی زیان بۆ پارچەکانی دیکەش و پێویستە بە هەموولایەکەوە بەرگریی لەو دەستکەوتانە بکەین، لەلای دوژمن گرنگ نییە کورد سەربە کامە ئایینە، چونکە وەک نەتەوە و کورد سەیر دەکات و خوێنی تاکی کورد حەلال دەکات.

ئەو هونەرمەندە جەخت لەوە دەکاتەوە، رۆژانی مێژووی لە بەردەم ئێمەن و دەبێت بەهەموولایەک و توانایەکەوە بەرگریی لە رۆژئاوای کوردستان بکەین و هەروەها پێویستە ئەو پاڵپشتیەی لە شارەکانی هەرێمی کوردستان و باکوور و پارچەکانی دیکەش بەردەوام بێت.

لە رۆژانی رابردوو هونەرمەندانی هەرچوار پارچەی کوردستان پشتیوانی خۆیان بۆ رۆژئاوای کوردستان دەربڕی.