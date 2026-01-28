ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی عێراق وەڵامی ترەمپ دەداتەوە

پێش 3 کاتژمێر

گوتەبێژی فەرمی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامیی عێراق رایگەیاند، پرسی دیاریکردنی سەرۆکوەزیران بابەتێکی تەواو دەستوورییە و عێراق بە ئیرادەیەکی سەربەخۆ مامەڵە لەگەڵ مافە سیاسییەکاندا دەکات.

د. عەلی دیفاعی، گوتەبێژی فەرمی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامیی عێراق، ئەمڕۆ چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، کە میکانیزمی دیاریکردنی سەرۆکوەزیران بەپێی حوکمەکانی دەستوور و پرۆسەی سیاسی بەڕێوەدەچێت، بە ئامانجی پاراستنی سەروەری و بەرژەوەندیی باڵای نیشتمانی.

عەلی دیفاعی، جەختی کردەوە، عێراق وڵاتی دامەزراوەکانە و توانای ئەوەی هەیە مافە دەستووری و سیاسییەکانی خۆی بە ئیرادەیەکی نیشتمانیی سەربەخۆ بەڕێوەببات، بەو شێوەیەی کە گوزارشت لە ویستی نوێنەرانی گەلی عێراق بکات.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی دەرەوەش، گوتەبێژەکەی ئەنجوومەنی باڵا روونیکردەوە کە ئەوان خوازیاری پەیوەندیی هاوسەنگ و ئەرێنین لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، بەمەرجێک لەسەر بنەمای رێزی دوولایەنە بێت و دوور بێت لە دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆیی وڵات.

ئەم قسانەی گوتەنێژی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامیی عێراق لە کاتێکدایە دوێنێ سێشەممە، دۆناڵد ترەمپ لە پلاتفۆڕمی (تروس سۆشیال) رایگەیاند، گەڕانەوەی مالیكی بۆ دەسەڵات، هەڵەیەکی کوشندەیە و واشنتن ناچار دەکات تەواوی هاوکارییە سەربازیی و ئابوورییەکانی بۆ عێراق رابگرێت، ئەمەش وڵاتەکە بەرەو شکستێکی هەمیشەیی دەبات.

سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەشکرد، بیستوویەتی عێراق لەبەردەم بڕیارێکی زۆر خراپدایە بۆ دانانەوەی نووری مالیكی لە پۆستی سەرۆکوەزیران، گوتیشی، لە سەردەمی حوکمڕانیی پێشتری مالیكیدا، عێراق نوقمی هەژاریی و پشێوییەکی سەرتاسەری بوو، بۆیە جەختی کردەوە لەوەی، نابێت جارێکی دیکە رێگە بە دووبارەبوونەوەی ئەو دۆخە بدرێت، باسی لەوەشکرد، ئەگەر مالیکی هەڵبژێردرێت، ئەمریکا چیتر هاوکاریی عێراق ناکات.

ترەمپ هۆشداریی دا کە بەبێ پشتیوانی و ئامادەیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، عێراق هیچ چانسێکی بۆ سەرکەوتن، گەشەسەندن و پاراستنی ئازادی نامێنێت.

سەرۆکی ئەمریکا داوای لە عێراقییەکان کرد، بڕیارێکی ژیرانە بدەن بۆ ئەوەی وڵاتەکەیان بەرەو پێشکەوتن بەرن و پەیامەکەی بە دروشمی عێراق جارێکی تر مەزن بکەنەوە،کۆتایی پێهێنا، کە ئەمە وەک گوشارێکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ لە بەغدا دەبینرێت.