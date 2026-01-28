سەرکردەیەکی شیعە بۆ کوردستان24: مالیکی تاکە کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگییە و ناگۆڕدرێت

پێش دوو کاتژمێر

چاوەڕێ دەکرێت چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ وەڵامدانەوەی ترەمپ کۆببێتەوە. سەرکردەیەکی شیعەش رەتیدەکاتەوە، مالیکی بگۆڕن و دەڵێت "تاکە کاندیدی ئێمەیە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران".

ئەبو مسیاق مەساری، سەرکردە لە رێکخراوی بەدر بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، تا ئێستا چوارچێوەی هەماهەنگی بە فەرمی بڕیاری کۆبوونەوەی نەداوە، بەڵام چاوەڕێ دەکرێت ئەمشەو (چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەم) کۆببێتەوە و گفتوگۆ لە بارەی پەیامەکەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بکات.

ئەو سەرکردەیەی رێکخراوی بەدر، رەتیکردەوە کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق کە نووری مالیکییە؛ بگۆڕدرێت.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە پەیامێکدا لە تۆڕی (تروس سۆشیال) هۆشداری دابووە دەسەڵاتدارانی عێراق سەبارەت بە ئەگەری دووبارە دەستبەکاربوونەوەی نووری مالیکی وەک سەرۆک وەزیران. ترەمپ نووسیبووی: "بیستوومە رەنگە عێراق بژاردەیەکی زۆر خراپ هەڵبژێرێت بە دووبارە دانانەوەی نووری مالیکی وەک سەرۆکوەزیران".

هەروەها ئاماژەی بەوە دابوو، گەڕانەوەی مالیکی بۆ لووتکەی دەسەڵات بژاردەیەکی هەڵەیە. ئەمە واشنتن ناچار دەکات تەواوی هاوکارییە سەربازی و ئابوورییەکانی بۆ عێراق رابگرێت و وڵاتەکە بەرەو شکستێکی هەمیشەیی دەبات.

ئەم کاردانەوەیەی ترەمپ دوای ئەوە هات، چوارچێوەی هەماهەنگی لە سەرەتای هەفتەی رابردوودا، بەفەرمی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسای، وەک کاندیدی خۆی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق دەستنیشان کرد.