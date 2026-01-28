پوتن: چاودێری هەوڵەکانی شەرع بۆ یەکخستنەوەی سووریا دەکەین

کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی لێدوانەکانی ترەمپ دەستیپێکرد
سەرۆکی رووسیا و سووریا لە مۆسکۆ کۆبووەنەوە و ئەحمەد شەرع گوتی: سووریا چەندین ئاستەنگی تێپەڕاندووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا، لەگەڵ ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی رووسیا کۆبوەوە.

پوتن رایگەیاند: چاودێری هەوڵەکانی شەرع بۆ یەکخستنەوەی سووریا دەکەین، پشتیوانی هەوڵەکانی حکوومەتی سووریا بۆ یەکخستنەوەی خاکەکەی دەکەین.

لەلای خۆیەوە، ئەحمەد شەرع گوتی: سووریا چەندین ئاستەنگی تێپەڕاندووە، رووسیا پشتگریی یەکگرتووی خاکی سووریا دەکات، هیوادارین پشتیوانی رووسیا بەردەوام بێت.

ئەمە دووەمین دیداری نێوان شەرع و پوتنە، دوای ئەوەی یەکەم کۆبوونەوەیان لە ئۆکتۆبەری 2025 بەڕێوەچوو.

 
 
 
