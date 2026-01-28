دڵشاد شەهاب: ناسەقامگیریی سووریا رەنگدانەوەی لەسەر دۆخی عێراق دەبێت

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات، سەرۆک بارزانی هەموو سەنگ و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی، بە تایبەت لە سەردانەکەی بۆ ئیتاڵیا، بۆ پاراستنی رۆژئاوای کوردستان خستووەتە گەڕ و راشیدەگەیەنێت، "بەهۆی ئەو هەوڵە دیپلۆماسییە چڕانەوە، مەترسیی شەڕێکی گەورە لەسەر ناوچەکە نەماوە و دۆخەکە بەرەو ئارامی دەچێت."

چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا رۆژنامەوانیدا تیشکی خستە سەر هەوڵە چڕ و بەردەوامەکانی سەرکردایەتیی سیاسیی هەرێمی کوردستان بۆ هێورکردنەوەی دۆخی رۆژئاوای کوردستان و سووریا. راشیگەیاند، کە ئاماژەکان بەرەو ئارامبوونەوە دەچن و مەترسیی شەڕێکی گەورە لە ئارادا نەماوە.

دڵشاد شەهاب ئاماژەی بەوە دا، سەرکردایەتیی سیاسیی هەرێمی کوردستان، بە تایبەتی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی، بە شێوەیەکی "جیدی و کرداری" تەواوی سەنگ و پەیوەندییە دیپلۆماسییەکانی خۆی خستووەتە گەڕ بۆ پاراستنی رۆژئاوای کوردستان. گوتیشی: کە چ لە میانەی سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ ئیتاڵیا و چ لە رێگەی پەیوەندییە بەردەوامەکانی لەگەڵ ناوەندە بڕیاربەدەستە نێودەوڵەتییەکان، دۆسیەی رۆژئاوای کوردستان تەوەرێکی سەرەکی بووە.

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێم جەختی لەسەر دیدگایەکی ستراتیژی کردەوە و گوتی: "لە ئەنجامی بەدواداچوونی بەردەوامی هەرێمی کوردستان و دۆستانی نێودەوڵەتی بۆ دۆخی ناوچەکە، ئەو راستییە بۆ هەمووان سەلمێنراوە کە تاوەکوو گەلی کوردستان بە مافە رەواکانی خۆی نەگات، ئەم ناوچەیە هەرگیز سەقامگیریی تەواو بەخۆیەوە نابینێت."

سەبارەت بە کاریگەریی هەوڵەکانی هەرێمی کوردستان، دڵشاد شەهاب روونی کردەوە، کە ئەو جووڵە دیپلۆماسی و سیاسییە بەرفراوانەی هەرێم ئەنجامی داوە، بووەتە هۆی دروستکردنی پاڵپشتییەکی نێودەوڵەتیی بەهێز بۆ رۆژئاوای کوردستان. ئەم هەوڵانە، وێڕای گەیاندنی هاوکارییە مرۆییەکان، رۆڵێکی "کارا و کاریگەر"یان هەبووە لە رەواندنەوەی گرژییەکان و تێپەڕاندنی قۆناغی مەترسیی شەڕێکی ماڵوێرانکەر.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، دڵشاد شەهاب ئاماژەی بەوە دا کە هەوڵەکانی نێوەندگیری و چاودێریکردنی دۆخەکە بەردەوامن و ئاماژەی باش هەن کە دۆخەکە بەرەو ئارامی دەچێت.

ناوبراو گوتی: "هیچ وڵات و لایەنێک پشتیوانی لە شەڕ ناکات لە سووریا؛ کۆدەنگییەکی نێودەوڵەتی هەیە کە دەبێت کۆتایی بە ململانێ سەربازییەکان بهێنرێت."

هەروەها دڵشاد شەهاب هۆشداریدا لە دەرئەنجامە ئەمنییەکانی ناسەقامگیریی سووریا و رایگەیاند: "گەلی کورد یەکێک بووە لە فاکتەرە سەرەکییەکانی تێکشکاندنی داعش و جیهان رێزی لەم قوربانیدانە گرتووە. هەرچەشنە ناسەقامگیری و سەرهەڵدانەوەیەکی تیرۆر لە سووریا، رەنگدانەوەی راستەوخۆی لەسەر دۆخی عێراق بە گشتی دەبێت."