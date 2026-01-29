سوپای ئێران 1000 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ستراتیژی خستە خزمەتی هێزەکانییەوە

پێش 3 کاتژمێر

بە فەرمانی فەرماندەی گشتیی سوپای کۆماری ئیسلامیی ئێران، ئەمڕۆ 1000 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی (درۆن)ـی ستراتیژی خرانە خزمەتی سەربازییەوە.

ئەم درۆنانە لەلایەن پسپۆڕانی سوپا و بە هاوکاریی وەزارەتی بەرگریی ئێران بەرهەم هێنراون و لەسەر بنەمای ئەزموونی شەڕی 12 رۆژە دیزاینکراون، تواناکانی ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە بریتین لە کاری تێکشکاندن، هێرشبەر، هەواڵگری و شەڕی ئەلیکترۆنی، کە بۆ پێکانی ئامانجی جێگیر و جوڵاو لە دەریا، ئاسمان و وشکانیدا دیزاین کراون.

هاوکات ئەمیر حاتەمی فەرماندەی گشتیی سوپای ئێران رایگەیاند، "بە لەبەرچاوگرتنی ئەو هەڕەشانەی لەبەردەمماندان، پاراستن و پەرەپێدانی باڵادەستیی ستراتیژی بۆ ئەنجامدانی شەڕی خێرا و وەڵامدانەوەی تێکشکێنەر بۆ هەر دەستدرێژی و هێرشێک، سوپا هەمیشە لە ئامادەباشیدایە."

سەبارەت بە شێواز و دیزانی درۆنەکان، حکوومەتی ئێران، بەهۆی ڕەچاوکردنی پاراستنی نهێنییە سەربازییەکانەوە، هیچ وێنەیەکی ئەم درۆنە نوێیانەی بڵاو نەکردووەتەوە.