رائید فەهمی بۆ کوردستان24: پێویستە لایەنەکان بەدەم هۆشدارییەکەی ترەمپەوە بچن

پێش 3 کاتژمێر

سکرتێری لیژنەی ناوەندی حزبی شیوعی رایگەیاند، چارەنووسی عێراق کەوتووەتە دەست چەند لایەنێک و لۆژیکی هێز بەسەر بڕیارەکاندا زاڵە؛ هۆشداریش دەدات کە پێویستە لایەنە سیاسییەکان بەدەم هۆشدارییەکانی ترەمپەوە بچن، چونکە بونیادی وڵات بەرگەی تەحەددیاتی گەورە ناگرێت.

رائید فەهمی، سکرتێری لێژنەی ناوەندی حزبی شیوعی لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24 رایگەیاند: "ئێمە ئەمڕۆ لەبەردەم راستییەکداین کە هێز لەلای هەر لایەنێک بێت، لۆژیکیش بەدەست ئەوە."

رائید فەهمی ئاماژەی بەوەش کرد، چارەنووسی عێراق کەوتووەتە ژێر دەستی چەند لایەنێک کە لەبری هەموو عێراق بڕیار دەدەن، ئەمەش قەیرانێکی روون و ئاشکرای پشکپشکێنەیە کە لە وڵاتدا هەیە.

سەبارەت بە هەڵوێستی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا لەبارەی دووبارە کاندیدکردنەوەی نوری مالیکی بۆ سەرۆکایەتی حکوومەت، فەهمی گوتی: "ئەمە یەکەم جار نییە ئەمریکا دەستوەردان لە پرسێکی ناوخۆیی بکات، بەڵام هیچ جارێک بەم روونییەی ئێستا نەبووە؛ مێژووش دەریخستووە هەموو ئەو حکوومەتانەی لە عێراق پێکهێنراون، لە رێگەی پاراستنی هاوسەنگیی هێز و بە رەزامەندی ئەمریکا و ئێران بووە."

سکرتێری لیژنەی ناوەندی حزبی شیوعی جەختی لەوەش کردەوە، پێویستە ئەو لایەنانەی لەنێو "چوارچێوەی هەماهەنگی"دان، گفتوگۆ لەگەڵ لایەنەکانی دیکەش بکەن، چ ئەوانەی لەنێو پەرلەمانن یان ئەوانەی لە دەرەوەی پەرلەمانن، چونکە پرسەکە پەیوەندی بە چارەنووسی هەمووانەوە هەیە.

لەبارەی ئەو مەترسییانەی رووبەڕووی عێراق دەبنەوە رائید فەهمی گوتی: "پێویستە چوارچێوەی هەماهەنگی بەدەم هۆشدارییەکانەوە بچن و بە بڕیارەکانیاندا بچنەوە، چونکە بەشێک لە داواکارییەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە بەرژەوەندی گەلی عێراقدایە، وەک سنووردارکردنی جموجۆڵی گرووپە چەکدارەکان."

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا بۆ کوردستان24، ناوبراو جەختی کردەوە کە دەبێت ئاراستەی بڕیارەکان بە جۆرێک بێت عێراق لە کێشە دوور بخاتەوە، وەک خۆی دەڵێت: "دۆخی عێراق بەتایبەتی لە رووی ئابوورییەوە لاوازە و بونیادی وڵات گونجاو نییە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو جۆرە تەحەددیاتە گەورانە."