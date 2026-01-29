بابەکر زێباری: مەترسی سەرهەڵدانەوەی داعش بۆسەر هەرێمی کوردستان نییە

پێش 3 کاتژمێر

راوێژکاری سەرۆکی هەرێم بۆ کاروباری سەربازی، رایگەیاند، هەبوونی داعش لە ناوچەکە و بەتایبەتی لە عێراق و سووریا رێگە خۆشکەرە بۆ دووبارە سەرهەڵدانەوەی داعش.

پێنجشەممە، 29ـی کانوونی دووەمی 2026، بابەکر زێباری، راوێژکاری سەرۆکی هەرێم بۆ کاروباری سەربازی رایگەیاند، ئەو داعشانەی بەهۆکاری شەڕی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات ( هەسەدە ) و سوپای عەرەبیی سووریا لە زیندانەکان هەڵهاتوون مەترسین بۆ سەر ناوچەکە و ئەگەری سەرهەڵدانەوەی داعشیان لە عێراق و سووریا زۆر کردووە.

ئاماژەی بەوەشکرد،" ناکۆکی نێوان عێراق و سووریا لە خاڵە سنوورییەکان رێگە خۆشکەرە بۆ ئەوەی ئەو داعشانە دزە بکەنە ناو خاکی عێراق، هاوکات ئەو داعشانە لە هەلێک دەگەڕێن بۆ ئەوەی دووبارە دەست بکەنەوە بە چالاکییە تیرۆریستییەکانیان لە عێراق و سووریا.

بابەکر زێباری گوتیشی،"مەترسی سەرهەڵدانەوەی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان نییە، چونکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر بە باشی سنوورەکانی خۆی کۆنتڕۆڵ کردووە و داعش ناتوانێت لە سنوورەکانی کوردستان تێبپەڕێت و مەترسی دروست بکات.

لە بارەی دۆخی سووریاوە گوتی،"ئەو دۆخەی ئێستا لە سووریا هەیە دۆخێکی ناڕێکخراوە، حکوومەتی عەرەبیی سووریا توانای کۆنتڕۆڵکردنی گرووپە چەکدارەکانی نییە، تەنانەت بەڵێن و ڕێککەوتنەکانیش جێبەجێ ناکەن و دەیشکێنن، ئەوان لە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی سووریا دەرچوونە و ئەحمەد شەرع کۆنتڕۆڵی هێزەکەی لە دەستداوە، بەڵام دڵنیا بن لەو شەڕەیان دژی کورد سەرکەوتوو نابن و ناتوانن بچنە ناو خاکی کورد لە رۆژئاوای کوردستان".