جیهان برێڤکی: ئەمریکا بە گرنگییەوە دەڕوانێتە پێکەوە ژیانی هەرێمی کورستان

پێش دوو کاتژمێر

راوێژکاری کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردی لە ئەمریکا و کەنەدا بە کوردستان24ـی راگەیاند: دەمانەوێت لە ڕێگەی کۆکردنەوەی واژۆ پشتگیری زیاتر بۆ کوردانی رۆژئاوا بەدەستبهێنین.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 29ـی کانوونی دووەمی 2026، جیهان برێڤکی، راوێژکاری کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردی لە ئەمریکا و کەنەدا، بە کوردستان24ـی راگەیاند: لە ڕێگەی کۆکردنەوەی واژۆ، هەڵمەتێک بۆ پشتگیری لە کوردانی رۆژئاوای کوردستانەوە دەستیپێکردووە لە ڕێگەی ئەم پرۆ داوا لە هەموو جیهان دەکەین پشتگیری خۆیان بۆ کوردانی رۆژئاوا دەرببڕن.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، هەرچەند ژمارەی واژۆکەران زیاتربێت کاریگەری بەهێزتر دەبێت، دەبێتە هۆی ناساندنی زیاتری کورد، چونکە وێبسایتێکی نێودەوڵەتییە و خەڵکێکی زۆر تەماشای دەکات، ئەو پێکەوە ژیانەی لە هەرێمی کورستان هەیە، لەلای ئەمەریکییەکان بە بایەخ و گرنگەوە تەماشا دەکرێت.

سیناتۆری دیاری کۆمارییەکان، لیندزی گراهام، پڕۆژەیاسایەکی نوێی پێشکەشی ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا کردووە، بە مەبەستی داڕشتنی چوارچێوەیەکی یاسایی و سەربازیی بەهێزە بۆ پاراستنی کورد لە هەرێمی کوردستان و رۆژئاوای کوردستان.

هاووڵاتییانی کورد لە هەر شوێنێکی جیهان، دەتوانن لە رێگەی "واژۆ"ـیەکەوە، پاڵپشتی پرۆژەیاساکە بکەن و تا ئێستا زیاتر لە 105 هەزار واژۆ کۆکراونەتەوە.

ناوەڕۆکی پڕۆژەیاساکە چییە؟

1. دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو: پڕۆژەیاساکە داوا دەکات سیستەمی بەرگریی ئاسمانی و چەکی پێشکەوتوو بۆ پێشمەرگە و هێزە کوردییەکان دابین بکرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشەی درۆن و مووشەک.

2. ڕێگریکردن لە کشانەوەی کتوپڕ: یاساکە پابەندییەکی درێژخایەن دەخاتە سەر شانی حکوومەتی ئەمریکا کە نابێت بەبێ گەرەنتیکردنی ئاسایشی کورد، هێزەکانی لە ناوچەکە بکشێنێتەوە.

3. فشار لەسەر نەیارانی کورد: سزای توند پێشنیاز دەکات بۆ هەر لایەن یان وڵاتێک کە هێرش دەکاتە سەر ناوچە کوردییەکان یان سەقامگیرییان تێکدەدات.