لێكه‌وته‌كانی بڕیاری گواستنه‌وه‌ی زیندانییانی داعش بۆ عێراق

عێراق کەمپی جەدعە

بڕیاری گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریا بۆ عێراق، بە گوتەی ئەندامێکی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا، کاریگەری لەسەر بارودۆخی موسڵ دەبێت و بەتایبەت لایەنی وەبەرهێنان.

ئەحمەد کەنعان، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا، بە کوردستان24ـی راگەیاند: گواستنەوەی حەوت هەزار چەکداری داعش یەکجار زۆرە و کۆنترۆڵکردن و ئیدارەدانیان لەلایەن حکوومەتەوە زۆر قورسە، حەوت هەزار چەکدا، واتە حەوت هەزار بۆمب لەناو شار هەن، بەداخەوە نەدەبوو وابێت و پێویستبوو چارەسەرێکی دیکە هەبا.

هەروەها گوتی: ترسێکی زۆر لەلای وەبەر‌هێنەرەکان دروست دەکات، چونکە وەبەرهێنەرەکان لە دەرەوەی موسڵن، ئەمەش دەبێتە هۆی کاریگەری لەسەر وەبەرهێنان لەو پارێزگایە.

ماجید عەباس، شارەزای ئابووری بە کوردستان24ـی گوت: گواستنەوەی ئەو ژمارە زۆرەی چەکدارەکان ترسێکی زۆر هەیە لەسەر ئابووری ئەو پارێزگایە دروست دەکات، لە کڕین و فرۆشتنی خانوو و زەوی، وەبەرهێنان، تەنانەت کاریگەری لەسەر پەروەردە و تەندروستیش دروست دەکات، چونکە چەند جارێک ئەزموونمان لەگەڵی هەبووە.

هەبوونی کەمپی جەدعەی خێزانەکانی داعش لە باشووری موسڵ یەکێک لە بەربەستەکان لە بەردەم وەبەرهێنانن لەو شارە، چونکە وەبەرهێنەرەکان متمانەیان نییە.

 

 

دەرمان باعەدری ,