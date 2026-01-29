پێش 32 خولەک

سه‌رچاوەیه‌ك لە ئیدارەی خۆسەر بە كوردستان24ی رایگەیاند، ئێستا مەزڵووم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە دیمەشقە.

پێنجشەممە 29ی کانوونی دووەمی 2026، سەردانەکەی عەبدی بۆ دیمەشق لە کاتێکدایە چاوەڕوان دەکرێت بەم نزیکانە رێککەوتنی نێوان هەسەدە و حکوومەتی سووریا بۆ ئاگربەستی تەواوەتی شەڕ رابگەیەندرێت.

هەروەها کەمێک لەمەوبەر خانمە رۆژنامەنووس، عەمبەرین زەمان لە رۆژنامەی ئەلمۆنیتەر لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس بڵاویکردەوە، مەزڵووم عەبدی فەرماندی گشتیی هەسەدە بۆ واژۆکردنی رێککەوتنێکی تۆکمە لەگەڵ ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا ئێستا لە دیمەشقە

هەر ئەمڕۆ پێنجشەممە، سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر لە باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا بە کوردستان 24ـی راگەیاند، بەم نزیکانە رێککەوتنی کۆتایی و گشتگیر لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی سووریا بە فەرمی رادەگەیەنرێت.

بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی دەستی کوردستان24 گەیشتوون، لە ناوەرۆکی رێککەوتنەکەدا هاتووە، سوپای سووریای عەرەبیی ناچێتە ناوچە کوردییەکانی رۆژئاوای کوردستان، هەروەها ئەمنییەتی ناوچە کوردنشینەکان لەلایەن هێزەکانی ئاسایشەوە دەپارێزرێن و بۆ بەڕێوەبردنی فڕۆکەخانەی قامشلۆ و دەروازە سنوورییەکانیش ئیدارەیەکی هاوبەش پێکدەهێنرێت.