پرۆژەیاسای پاراستنی کورد پێشکەشی کۆنگرێسی ئەمریکا کرا
لیندزی گراهام سیناتۆری دیاری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بە فەرمی پرۆژەیاسای پاراستنی کوردی پێشکەشی کۆنگرێس کرد.
ئەم هەنگاوە یاساییە بۆ پاراستنی کوردانی سووریا و ناوچەکانی دیکەیە و پێشبینی دەکرێت پشتگیرییەکی فراوانی هەردوو پارتی کۆماری و دیموکراتی لە کۆنگرێس بەدەستبهێنێت، ئەمەش وەک وەفایەک بۆ ئەو هاوپەیمانییە بەهێزەی کە لە نێوان ئەمریکا و کوردەکاندا لە جەنگی دژ بە تیرۆر دروست بووە.
لیندزی گراهام لە پەیامێکی ئێکسدا کە ئەمڕۆ پێنجشەممە 29ـی کانوونی دووەمی 2026 بڵاوی کردووەتەوە، جەختی لەوە کردەوە، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، قوربانیی سەرەکی داوە لە تێکشکاندنی خەلافەتی داعش لە ماوەی خولی یەکەمی سەرۆکایەتیی دۆناڵد ترەمپدا.
گراهام ئاماژەی بەوە کرد، سەرەڕای ئاڵۆزییەکانی ناو سووریا، بەڵام هەر جۆرە هێرشێک بۆ سەر کوردەکان دەبێتە هۆی لاوازبوونی پێگەی نێودەوڵەتیی ئەمریکا و ڕێگری لە گەشەکردنی سووریا وەک دەوڵەت.
ئەم پڕۆژەیاسایە هۆشدارییەکی ڕاستەوخۆ و توندە بۆ هەموو ئەو وڵات و گروپانەی وا بیر دەکەنەوە، دەتوانن بێ سزا و لێپرسینەوە هێرش بکەنە سەر کوردان لە سووریا.
Today, @SenBlumenthal and I introduced the Save the Kurds Act.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 29, 2026
I believe that there is strong bipartisan support for the idea of protecting the Kurds in Syria and beyond because they have been such a reliable ally to the United States. The SDF – with a large Kurdish element –…
سیناتۆر گراهام دووپاتی کردەوە، ئەو لایەنانە تووشی هەڵەیەکی گەورە بوون و ئەمریکا ڕێگە نادات کوردەکان بە تەنیا ڕووبەڕووی مەترسییەکان ببنەوە، بەڵکو لە رێگەی ئەم یاسایەوە سزای توند بەسەر هەر لایەنێکدا دەسەپێنرێت کە دەست بۆ تێکدانی سەقامگیریی ناوچە کوردنشینەکان دەبات.
پێشکەشکردنی پڕۆژەیاسای پاراستنی کورد لە کاتێکدایە کە ناوچە کوردنشینەکانی باکووری سووریا لەژێر گوشارێکی توندی سەربازی و سیاسیی هێزە ناوچەییەکان و حکومەتی نوێی دیمەشقدان، لیندزی گراهام وەک یەک لە دۆستە هەرە نزیکەکانی کورد لە واشنتن، هەمیشە هەوڵی داوە پرسی کورد لە ئەولەویەتی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا بمێنێتەوە.
ئەم یاسایە نوێیە لە ساڵی 2026دا، وەک چەترێکی پاراستنی یاسایی و سیاسی دەبینرێت بۆ ڕێگریکردن لە هەر هەوڵێک کە بیەوێت ئەو دەستکەوتانە لەناو ببات کە کوردەکان لە ڕێگەی شەڕی داعش و بە هاوبەشی لەگەڵ ئەمریکا بەدەستیان هێنابوو.