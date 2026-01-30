ئینتیفاز قەنبەر: پرۆژەیاسای بەهاناوەچوونی کورد لە سووریا هەڵوێستی ئەمریکا دەگۆڕێت

پێش 40 خولەک

سەرۆکی لیژنەی پاراستنی کورد لە واشنتن رایگەیاند: هەردوو پارتی کۆماری و دیموکراتەکان پشتیوانی پرۆژە یاسای بەهانەچوونی کورد لە سووریا دەکەن، پرۆژە یاساکە کاریگەری لەسەر حکوومەتی سووریا دەبێت.

ئەمڕۆ هەینی، 30ـی کانوونی دووەمی 2026، ئینتیفاز قەنبەر، سەرۆکی لیژنەی پاراستنی کورد لە واشنتن بە کوردستان24ـی راگەیاند: دوو سیناتۆری ئەمریکا پرۆژەیاسای بەهاناوەچوونی کوردییان بۆ کۆنگرێس پێشنیازکرد و پرۆژە یاساکە کاریگەری لەسەر حکوومەتی سووریا دەبێت و هیوادارین ببێتە هۆی بەقەراربوونی ئاشتی.

قەنبەر گوتیشی: ئەم پرۆژەیە کاریگەری لەسەر هەڵوێستی حکوومەتی ئەمریکاش دەبێت، چونکە کۆنگرێس زۆرینەی کۆمارییە و سەرۆکی ئەمریکاش بەهەمانشێوە کۆمارییە، کۆنگرێس و ئەنجوومەنی پیران ئەم هەنگاوە بەبێ ئاگاداری دۆناڵد ترەمپ ناکەن و ئەم کۆنگرێسمانانە لە هەماهەنگیدان بۆ ئەوەی سەرۆکی ئەمەریکا هاوکاری زیاتری کورد بکات لە سووریا.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، هەردوو پارتی کۆماری و دیموکراتەکان پشتیوانی پرۆژە یاساکە دەکەن بۆ هاوکاری و بەهاناوەچوونی زیاتری کورد لە سووریا، ئەمریکا رێگە بە دیمەشق نادات بچنە ناوچە کوردییەکان، هەروەها دۆناڵد ترەمپ تێگەیشتووە کورد دەتوانێت رۆلێکی گرنگ بگێڕێت.

لیندزی گراهام سیناتۆری دیاری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بە فەرمی پرۆژەیاسای پاراستنی کوردی پێشکەشی کۆنگرێس کرد.

ئەم هەنگاوە یاساییە بۆ پاراستنی کوردانی سووریا و ناوچەکانی دیکەیە و پێشبینی دەکرێت پشتگیرییەکی فراوانی هەردوو پارتی کۆماری و دیموکراتی لە کۆنگرێس بەدەستبهێنێت، ئەمەش وەک وەفایەک بۆ ئەو هاوپەیمانییە بەهێزەی کە لە نێوان ئەمریکا و کوردەکاندا لە جەنگی دژ بە تیرۆر دروست بووە.

لیندزی گراهام لە پەیامێکی ئێکسدا کە ئەمڕۆ پێنجشەممە 29ـی کانوونی دووەمی 2026 بڵاوی کردووەتەوە، جەختی لەوە کردەوە، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، قوربانیی سەرەکی داوە لە تێکشکاندنی خەلافەتی داعش لە ماوەی خولی یەکەمی سەرۆکایەتیی دۆناڵد ترەمپدا.

گراهام ئاماژەی بەوە کرد، سەرەڕای ئاڵۆزییەکانی ناو سووریا، بەڵام هەر جۆرە هێرشێک بۆ سەر کوردەکان دەبێتە هۆی لاوازبوونی پێگەی نێودەوڵەتیی ئەمریکا و ڕێگری لە گەشەکردنی سووریا وەک دەوڵەت.

ئەم پڕۆژەیاسایە هۆشدارییەکی ڕاستەوخۆ و توندە بۆ هەموو ئەو وڵات و گروپانەی وا بیر دەکەنەوە، دەتوانن بێ سزا و لێپرسینەوە هێرش بکەنە سەر کوردان لە سووریا.