ئەڵمانیا بڕیاریدا ماوەی مانەوەی هێزەکانی لە هەرێمی کوردستاندا درێژ بکاتەوە
پەرلەمانی ئەڵمانیا بڕیاریدا، ماوەی مانەوەی هێزەکانی وڵاتەکەی لە هەرێمی کوردستاندا تاکوو 31ـی کانوونی دووەمی ساڵی 2027 درێژ بکاتەوە.
بەگوێرەی پرۆژە یاسا پەسەندکراوەکە، ئەڵمانیا بڕی 109 ملیۆن یۆرۆ بۆ خەرجیی ساڵێکی مانەوەی هێزەکانی لە هەرێمی کوردستان و عێراق تەرخان دەکات.
ئەم بڕیارەش لەکاتێکدایە، بڕیاربوو ئەرکی مانەوەی هێزەکانی ئەڵمانیا لە کوردستان و عێراق سبەی کۆتایی بێت، لەکاتێکدا ئەڵمانیا زیاتر لە 500 سەربازیی خۆی لەچوارچێوەی هێزی ناتۆ، لە هەولێر و بەغدا جێگیر کردووە.
بەپێی زانیارییەکان، هێزەکانی ئەڵمانیا بە دیاریکراوی لە هەولێر و بەغدان، پەرلەمانی ئەڵمانیا جەختیش لەوە دەکاتەوە، ئەرکی سەربازییان بریتییە لە ڕێگریی کردن لە سەرهەڵدانەوەی داعش.
لە ساڵی 2014ـەوە ئەڵمانیا بە بەهای زیاتر لە سێ ملیار یۆرۆ لەبواری ئەمنی و مرۆیی، هاوکاریی عێراق و هەرێمی کوردستانی کردووە.