کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بانگەوازی ئەنجامدانی گەورەترین خۆپیشاندانی جەماوەری لە شاری بۆن دەکات

کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا، بانگەوازێکی نیشتمانیی ئاراستەی سەرجەم کوردستانیانی دیاسپۆرا لە وڵاتانی ئەورووپا کرد، بۆ بەشداریکردن لە گەورەترین خۆپیشاندانی جەماوەری لە شاری بۆنی وڵاتی ئەڵمانیا.

ئەم چالاکییە مەزنە کە بڕیارە لە ڕۆژی 31ـی کانوونی دووەمی 2026 بەڕێوە بچێت، ئامانجی سەرەکیی پشتگیریکردنە لە هەموو پارچەکانی کوردستان و بەتایبەت ڕۆژئاوای نیشتمان، کە ئێستا بە قۆناغێکی زۆر هەستیار و پڕ لە مەترسیدا تێدەپەڕێت.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە کە گەیاندنی دەنگی مەزڵوومییەتی گەلی کورد بە ناوەندە بڕیاربەدەستەکانی جیهان، ئەرکێکی نەتەوەییە و پێویستە هەموو کوردستانیان بە یەکڕیزی و بە ئاڵای پیرۆزی کوردستان بەشداری بکەن.

کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بە توندی هەر هەوڵێک بۆ بەحزبی کردن یان سیاسی کردنی ئەم خۆپیشاندانە لەلایەن هەر گروپ و لایەنێکەوە ڕەت دەکاتەوە و جەخت دەکاتەوە لەوەی،دەبێت ئەم گردبوونەوەیە تەنها ڕەهەندێکی نەتەوەیی هەبێت و گوزارشت لە یەکگرتوویی گەلی کورد بکات.

کۆنفیدراسیۆن داوای لە هەموو کوردستانیانی دیاسپۆرا کرد کە لەم کاتەدا هەموو ناکۆکییە سیاسییەکان وەلا بنێن، چونکە خاک و خەڵکی کوردستان ڕووبەڕووی نەهامەتی و مەترسیی گەورە بوونەتەوە.

جەخت کراوەتەوە لەوەی، ئەم خۆپیشاندانەی شاری بۆن دەبێتە پەیامێکی ڕوون بۆ جیهان کە گەلی کورد لە هەر کوێیەک بێت، یەکدەنگ و یەکگرتووە بەرانبەر بەو ستەم و هێرشانەی دەکرێنە سەر ناسنامە و بوونی نەتەوەییان.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

کوردستانیانی دڵسۆز..

لە کاتێکدا کوردستان و بەتایبەت ڕۆژئاوای نیشتمان لە قۆناغێکی سەخت و هەستیاردا تێدەپەڕن، کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بڕیاری سازدانی گەورەترین خۆپیشاندانی جەماوەری دەدات.

ئەم چالاکییە مەزنە لە ڕۆژی 31ـی کانوونی دووەمی 2026، لە شاری بۆنی وڵاتی ئەڵمانیا بەڕێوە دەچێت، بە ئامانجی پشتگیریکردن لە هەر چوار پارچەی کوردستان و بەتایبەت ڕۆژئاوای کوردستان، گەیاندنی دەنگی مەزڵوومییەتی گەلی کورد بە ناوەندە بڕیاربەدەستەکانی جیهان.

داوا لە سەرجەم کوردستانیانی دیاسپۆرا لە وڵاتانی ئەوروپا دەکەین، بە یەکڕیزی و بە هەڵگرتنی ئاڵای پیرۆزی کوردستان، بەشدارییەکی کارا لەم گردبوونەوە نەتەوەییەدا بکەن.

کۆنفیدراسیۆن هەر هەوڵێک بۆ بەحزبی کردن یان سیاسی کردنی ئەم خۆپیشاندانە لەلایەن هەر لایەن و گروپێکەوە بێت، بە توندی ڕەت دەکاتەوە.

لەو قۆناغەدا کە خاک و خەڵکی ئێمە ڕووبەڕووی مەترسی و نەهامەتی بوونەتەوە، ئەرکی نەتەوەیی هەمووانە کە ناکۆکییە سیاسییەکان وەلا بنێن و تەنها وەک یەک دەنگ، یەکگرتوویی و تەبایی گەلی کورد نیشانی هەموو جیهان بدەن.

بژی کورد...بژی کوردستان..

کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی

29ـی کونوونی دووەمی 2026