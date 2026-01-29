پێشمەرگە هێرشێکی داعشی لە سنووری گەرمیان تێکشکاند

پێش 43 خولەک

لە سنووری نێوان کفری و خورماتوو، هێزەکانی پێشمەرگە پیلانێکی چەکدارانی داعشیان بۆ نزیکبوونەوە و پەلاماردانی سەنگەرەکانیان پووچەڵ کردەوە؛ دوای وەڵامدانەوەیەکی توند، چەکدارەکان بەبێ ئەوەی بتوانن هیچ زیانێک بە پێشمەرگە بگەیەنن، بەرەو شوێنێکی نادیار هەڵاتن.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی 30ی کانوونی دووەمی 2026، هەرێم جاف، پەیامنێری کوردستان24 لە زاری سەرچاوەیەکی ئەمنی لە هێزەکانی پێشمەرگە رایگەیاند، هێزەکانی پێشمەرگە لە ناوچەی داودەی سنووری گەرمیان هێرشێکی چەکدارانی داعشیان تێکشکاندووە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، رووداوەکە لە نزیک گوندی پەڵکانە روویداوە کە ناوچەیەکی شاخاوییە لە نێوان قەزای کفری و خورماتوو. چوار چەکداری داعش هەوڵیان داوە لە بارەگایەکی "فەوجی یەک"ی هێزەکانی پێشمەرگە نزیک ببنەوە و دەستڕێژی گوللەیان کردووە، بەو ئامانجەی زیان بە هێزەکانی پێشمەرگە بگەیەنن.

پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد، هێزەکانی پێشمەرگە لە حاڵەتی ئامادەباشیدا بوون و پێشوەختە ئاگادار بوون، بۆیە دەستبەجێ و بە توندی وەڵامیان داوەتەوە و هێرشەکە تێکشکێندراوە و چەکدارەکان نەیانتوانیوە بەرگری بکەن و هەڵاتوون.

هەرێم جاف جەختیشی کردەوە، هیچ زیانێکی گیانی بەر هێزەکانی پێشمەرگە نەکەوتووە و ئێستا دۆخەکە لەژێر کۆنترۆڵدایە و هێزەکان لەو ناوچەیە لە ئامادەباشی تەواودان بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێک.