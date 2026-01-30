کەشناسی: ئەمڕۆ نمە باران دەبارێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: ئەمڕۆ کەشی ئاسمان بە گشتیی هەور دەبێت و سەرەتا لە رۆژئاوا و باکووری هەرێم نمە باران دەبێت، پاشان بۆ دوای نیوەڕۆ نمە باران و بارانی مامناوەند بە پچڕپچڕی لە زۆربەی ناوچەکان دەبارێت.

ئەمڕۆ هەینی 30ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: کەشی ئاسمان بە گشتی هەور دەبێت و سەرەتا لە رۆژئاوا و باکووری هەرێم نمە باران دەبارێت و لە دوای نیوەڕۆوە بۆ بارانی مامناوەند پچڕپچڕی لە زۆربەی ناوچەکان دەگۆڕێت.

هەروەها لە ناوچە شاخاویی و سنوورییەکاندا بەفر بارین دەبێت، لە شەودا کاریگەری بارین لە زۆربەی ناوچەکان لاواز دەبێت تەنیا لە ناوچە شاخاوییەکان و ناوچە سنوورییەکان بەردەوامی دەبێت.

کەشناسی ئاماژەی بەوە داوە، بۆ سبەی شەممە، ئاسمان هەوری تەواو دەبێت ئەگەری دروستبوونی تەم هەیە لە هەندێک ناوچە لە کاتەکانی بەیانیدا، بە تایبەت لە پارێزگای دهۆک و ناوچەکانی باکووری هەرێمی کوردستان نمە باران دەبێت، لە ناوچە سنوورییەکانی باکوور بەفر بارینێکی کەم دەبێت .

هەولێر : 11 پلەی سیلیزی

پیرمام : 6 پلەی سیلیزی

سۆران : 5 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 1 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 9 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ : 12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 10 پلەی سیلیزی

دهۆک : 11 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 12 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 10 پلەی سیلیزی..