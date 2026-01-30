کەشناسی: ئەمڕۆ نمە باران دەبارێت

تۆم بەڕاک: رێککەوتنی هەسەدە و حکوومەتی سووریا هەنگاوێکی گرنگە
کوردستان بەڕێوبەرایەتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: ئەمڕۆ کەشی ئاسمان بە گشتیی هەور دەبێت و  سەرەتا لە رۆژئاوا و باکووری هەرێم نمە باران دەبێت، پاشان بۆ  دوای نیوەڕۆ نمە باران و بارانی مامناوەند بە پچڕپچڕی لە زۆربەی ناوچەکان دەبارێت.

 هەروەها لە ناوچە شاخاویی و سنوورییەکاندا بەفر بارین دەبێت، لە شەودا کاریگەری بارین لە زۆربەی ناوچەکان لاواز دەبێت تەنیا لە ناوچە شاخاوییەکان و ناوچە سنوورییەکان بەردەوامی دەبێت.

کەشناسی ئاماژەی بەوە داوە، بۆ سبەی شەممە، ئاسمان هەوری تەواو دەبێت ئەگەری دروستبوونی تەم هەیە لە هەندێک ناوچە لە کاتەکانی بەیانیدا، بە تایبەت لە پارێزگای دهۆک و ناوچەکانی باکووری هەرێمی کوردستان نمە باران دەبێت، لە ناوچە سنوورییەکانی باکوور بەفر بارینێکی کەم دەبێت . 

هەولێر : 11 پلەی سیلیزی 

پیرمام : 6  پلەی سیلیزی

سۆران : 5 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران :  1 پلەی سیلیزی   

سلێمانی :  9 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ :  12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 10 پلەی سیلیزی 

دهۆک : 11 پلەی سیلیزی

 زاخۆ : 12 پلەی سیلیزی 

ئاکرێ : 10  پلەی سیلیزی..

 
 
 
