دەزگای خێرخوازیی بارزانی نوێترین ئاماری چالاکییەکانی لە ڕۆژئاوای کوردستان بڵاوکردەوە

پێش 3 کاتژمێر

موسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە شەشەمین ڕاپۆرتی دەزگاکە، وردەکاریی هاوکارییە مرۆییەکانی بۆ ناوچەکانی رۆژئاوای کوردستان خستەڕوو کە تاوەکو کاتژمێر 12ی شەوی 29/1/2026 ئەنجامدراون.

بەپێی ئامارەکان سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا ئەمڕۆ هەینی 30ـی کانوونی دووەمی 2026 لە قامشلۆ رایگەیاند، پڕۆسەی گەیاندنی هاوکارییەکان لە رێگەی 255 بارهەلگرەوە جێبەجێ کراوە و 478 کرێکار لە پڕۆسەی دابەشکردن و گواستنەوەی هاوکارییەکاندا بەشدار بوون.

لە هاوکارییە جۆراوجۆرەکاندا، 7,475 خێزان هاوکاریان پێگەیشتووە، هەروەها 160 قوتابخانە و 9 مزگەوت لەو هاوکارییانە سوودمەند بوون.

سەبارەت بە دابینکردنی سووتەمەنیش، موسا ئەحمەد ئاشکرای کرد، بڕی 241,632 لیتر نەوت لەلایەن دەزگای خێرخوازیی بارزانییەوە بەسەر 6,850 خێزانی ئاوارە لە رۆژئاوای کوردستان دابەشکراوە، هاوکات 178 قوتابخانە و 10 مزگەوتیش سووتەمەنیان بۆ دابینکراوە.

لە لایەکی دیکەوە، موسا ئەحمەد رایگەیاند: دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە چوارچێوەی دابینکردنی ژەمە خواردن ، 25,589 ژەمی خواردنی گەرمی گەیاندووەتە خەڵکی ناوچەکە، کە تێیدا ئاوارەی نیشتەجێکراوی نێو 69 قوتابخانە و 5 مزگەوت سوودمەند بوون.

لە بواری تەندروستیشدا، تیمە پزیشکییەکانی دەزگاکە خزمەتگوزارییان پێشکەش بە 3,541 کەس کردووە و پشکنین و چارەسەری پزیشکییان بۆ 47 قوتابخانە لە ناوچە جیاجیاکان ئەنجامداوە.

ئەم ئامارانەی سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئاماژەی بۆ کرد، کۆی گشتی چالاکییەکانی دەزگاکەیە لە ڕۆژی یەکەمەوە تاوەکو کۆتایی رۆژی 29ی کانوونی دووەم.