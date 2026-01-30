گوتاری ئەمڕۆی هەینی لەسەر یەکڕیزی نەتەوەییە

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان باس لەوە دەکات، پێویستە مینبەرەکان و سەکۆکانی میدیای نوێ، ببنە هۆکارو هاندەری یەک گوتاری و یەک هەڵوێستی.

عەبدوڵڵا شێرکاوەیی، گوتەبێژی یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان، ئەمڕۆ هەینی 30ـی کانوونی دووەمی 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: مامۆستایانی ئایینی لەهەر هەنگاوێک لەخزمەتی دۆزی رەوای نەتەوەو نیشتمان بێت هاوکارو پاڵپشتی گەلەکەیانن، لەم سۆنگەوە گوتاری ئەمڕۆ هەینی پاڵپشت بە ئایەتی (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) باس لە پێویستی یەکڕیزی دەکات، کە ڕێگای سەرکەوتن و مانەوەی گەلەکەمانە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، بەهۆی ئەو ناخۆشی و کارەساتانەی کە رووبەڕووی کورد بوونەتەوە، گرنگە ئەزموونیان لێ وەربگرین و بیکەینە فاکتەری یەکهەڵوێستی و وازهێنان لە دووبەرەکی و ناکۆکی، چونکە پارێزگاریکردن لە یەکڕیزی ئەرکێکی شەرعیی و نیشتمانییە، هاوکات ئامرازێکە بۆ پاراستنی وڵات و دوورخستنەوەی لە شەڕی دوژمنان.

گوتەبێژی یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان باس لەوە دەکات، گرنگە مینبەرەکان و سەکۆکانی میدیای نوێ، ببنە هۆکارو هاندەری یەک گوتاری و یەک هەڵوێستی.