ئیلهام ئەحمەد: رێککەوتنی هەسەدە و حکوومەتی دیمەشق هەنگاوێکی گرنگە بۆ چەسپاندنی سەقامگیری لە سووریا

پێش 10 خولەک

ئیلهام ئەحمەد، هاوسەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر لە باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا، رایگەیاند: رێککەوتنی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکومەتی سووریا هەنگاوێکی ستراتیژی و یەکلاکەرەوەیە لە پڕۆسەی چەسپاندنی ئارامی و سەقامگیریی هەمیشەیی لە وڵاتدا. جەختی لەوەش کردەوە، ئەم لێکتێگەیشتنە ئاسۆیەکی نوێ بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێکان و ڕێکخستنەوەی ناوخۆیی سووریا دەخاتە ڕوو.

هاوسەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە ئاماژەی بەوە کرد، هاتنەناوەوەی هێزە ئەمنییەکان بۆ ناو شارەکان لە چوارچێوەی ئەم ڕێککەوتنەدا، بە مەبەستی گەرەنتیکردنی پڕۆسەیەکی یەکگرتنی بەرپرسیارانە و پلەبەندییە لە نێوان دامەزراوەکاندا.

ناوبراو ڕوونیکردەوە، ئەم هەنگاوە بۆ دڵنیابوونەوەیە لە دروستکردنی هاوبەشییەکی ڕاستەقینە لە حوکمڕانیدا، کە تێیدا شکۆ و کەرامەتی هەموو پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان بە پارێزراوی بمێنێتەوە و مافەکانیان وەک بەشێکی دانەبڕاو لە دەوڵەت جێگیر بکرێت.

ڕێککەوتننامەی 30ـی کانوونی دووەمی 2026، کە لە نێوان فەرماندەیی هەسەدە و حکومەتی دیمەشق واژۆ کرا، بە گرنگترین دەستکەوتی سیاسیی ساڵانی دوایی ئەژمار دەکرێت.

ئیلهام ئەحمەد وەک یەکێک لە دیپلۆماتکارە باڵاکانی کورد لە رۆژئاوای کوردستان، ڕۆڵێکی سەرەکی لە دانوستانەکانی ئەم دواییەی دیمەشقدا بینیوە تاوەکو گەرەنتی پاراستنی قەوارەی ئیداریی ناوچە کوردنشینەکان بکات لە ناو چوارچێوەی سووریایەکی یەکگرتوودا.

ئەم ڕێککەوتنە نەک هەر کۆتایی بە ئەگەری شەڕی ناوخۆیی دەهێنێت، بەڵکو زەمینە خۆش دەکات بۆ ئەوەی کوردەکان و پێکهاتەکانی تری باکووری سووریا ببنە هاوبەشێکی کاریگەر لە بنیاتنانەوەی ژێرخانی وڵات و بەڕێوەبردنی دەسەڵاتدا.