هەرێمی کوردستان.. خۆپێشاندانی جەماوەری بۆ رۆژئاوای کوردستان دەستیپێکرد

پێش دوو کاتژمێر

لە هەرێمی کوردستان خۆپێشاندانی جەماوەری سەرتاسەری لە شار و شارۆچکەکان دەستیپێکرد، گردبوونەوەکە بۆ پشتیوانی کوردانی رۆژئاوایە، خۆپێشاندەران بە ئاڵا و دروشمی نەتەوەیی پشتیوانیی لە رۆژئاوای کوردستان دەکەن.

لە هەولێری پایتەخت و کەرکووک و سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکان خۆپێشاندان بەردەوامی دەبێت، هەروەها بڕیارە سبەی شەممە 31ـی کانوونی دووەمی 2026، لە شاری بۆنی ئەڵمانیا، کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی بە بەشداریی زیاتر لە 20 هەزار کوردستانی دیاسپۆرا، خۆپیشاندانی پشتیوانی لە رۆژئاوای کوردستان رێک بخات.

دوای هێرشەکانی سوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان، لە زۆرینەی شارەکانی هەرێمی کوردستان کەمپەینی کۆکردنەوەی هاوکاریی بۆ کوردانی رۆژئاوای کوردستان راگەیەندراوە.

هاوکات لەسەرجەم ناوچەکان و وڵاتانی ئەورووپا و ئەمەریکا و بەریتانیا، رەوەندی کوردستانی خۆپیشاندانی پشتیوانی رێکخست و پەیامی کورد و رۆژئاوای کوردستانیان گەیاندە ناوەندەکانی بڕیار و پەرلەمانەکانی جیهان.