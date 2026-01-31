گوتەبێژی دەم پارتی: یەکڕیزیی کورد بەهێزترین چەکە

دەم پارتی پشتیوانیی لە هەوڵە دیپلۆماسییەکانی سەرۆک بارزانی دەکات

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی دەم پارتی پێشوازی لە رێککەوتنەکەی هەسەدە و حکوومەتی سووریا دەکات و جەخت دەکاتەوە، لەم قۆناغەدا گرنگترین چەک بۆ کورد، یەکخستنی نێوماڵی خۆیەتی.

ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەمی 2026، ئایشەگوڵ دۆغان، گوتەبێژی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، لە پەراوێزی "کۆنفرانسی ئاشتی و دیموکراسی" لە ئیستەنبوڵ، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ موراد ئەکنجی، پەیامنێری کوردستان 24، هەڵوێستی پارتەکەی لەبارەی پێشهاتەکانی ناوچەکە، دۆخی رۆژئاوای کوردستان و پرۆسەی ئاشتی خستە روو.

پشتیوانی بۆ رێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق

سەبارەت بەو لێکتێگەیشتن و رێککەوتنەی لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی سووریا واژۆ کراوە، ئایشەگوڵ دۆغان رایگەیاند: "ئەو رێککەوتنە ئەگەر ببێتە هۆی رێگریکردن لە خوێنڕشتن و ئاوارەنەبوونەوەی خەڵک، جێگەی دڵخۆشییە."

دۆغان ئاماژەی بەوەش دا، کێشەکان، چ سیاسی بن یان کۆمەڵایەتی، دەبێت لە رێگەی گفتوگۆ و دانوستانەوە چارەسەر بکرێن نەک بە شەڕ و کوشتن، چونکە لە دەرەنجامی شەڕدا منداڵان و خەڵکی سڤیل دەبنە قوربانی.

گرنگیی یەکڕیزیی نێوماڵی کورد

گوتەبێژی دەم پارتی جەختی لەوە کردەوە، لەم قۆناغە هەستیارەدا گەورەترین سەرمایەی کورد بریتییە لە "یەکڕیزی و رێکخستنەوەی نێوماڵی کورد".

گوتەبێژەکەی دەم پارتی گوتی: "پێویستە دەستکەوتەکانی کورد لە هەر هەر پارچەی کوردستان (باشوور، باکوور، رۆژئاوا و رۆژهەڵات) بپارێزرێن. ئێمە دەبێت ببینە خاوەنی هێز و قەوارەیەکی یەکگرتوو بۆ مانەوەی دەستکەوتەکانمان."

هەوڵە دیپلۆماسییەکانی سەرۆک بارزانی

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە ڕۆڵ و هەوڵە دیپلۆماسییەکانی سەرۆک بارزانی بۆ پاراستنی رۆژئاوای کوردستان، دۆغان رایگەیاند: "ئێمە بە چاوێکی زۆر گرنگ و بەڕێزەوە سەیری ئەو هەوڵانە دەکەین و پەیوەندی و گفتوگۆی ئێمەش لەوبارەیەوە بەردەوامە."

پرۆسەی ئاشتی و دۆخی تورکیا

سەبارەت بە دۆخی ناوخۆی تورکیا و پرسی ئاشتی، گوتەبێژی دەم پارتی رەخنەی لە سیاسەتی ئێستای حکوومەت گرت و رایگەیاند، گەل لەو هەڕەشانە تووڕەیە. ئەو گوتی: "پرۆسەی ئاشتی تەنیا بە قسە ناکرێت، بەڵکوو پێویستی بە زەمینەسازی کۆمەڵایەتی و هەنگاوی کردەیی هەیە. ناکرێت باس لە ئاشتی بکرێت لە کاتێکدا گۆشەگیرییەکی توند لەسەر بەڕێز ئۆجەلان هەبێت و ساڵێک تێپەڕیبێت بەسەر دواین پەیامیدا."

لە کۆتاییدا دۆغان دووپاتی کردەوە؛ تاکە رێگە بۆ چارەسەری کێشەی کورد و سەقامگیری لە ناوچەکەدا، گەڕانەوەیە بۆ دیالۆگی راستەقینە و کۆتاییهێنان بە سیاسەتی نکۆڵیکردن و شەڕ.