پەرلەمانتارێکی پارتی: چارەنووسی سەرۆککۆمار لە نێو پەرلەمانی عێراق یەکلایی دەکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

پارتی و یەکێتی بە جیا و بەبێ بوونی کاندیدێکی هاوبەش بۆ پۆستی سەرۆککۆمار، بەشداری دانیشتنی پەرلەمانی عێراق دەکەن.

ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەمی 2026، شێروان دووبەردانی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی بە کوردستان 24ـی راگەیاند، دانیشتنەکەی سبەی (یەکشەممە، 01ـی شوبات) بەندە لەسەر ئەنجامی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی چوارچێوەی هەماهەنگی (الاطار التنسيقي)، ئەگەر لایەنەکان لەسەر پۆستی سەرۆکوەزیران بگەنە رێککەوتن، سبەی پەرلەمان کۆ دەبێتەوە و رێژەی یاسایی (نیساب)ـی دانیشتنەکە تەواو دەبێت.

دووبەردانی ئاماژەی بەوەش دا پرۆسەکە سەختە، چونکە پارتی و یەکێتی تاکوو ئێستا لەسەر کاندیدێکی هاوبەش نەگەیشتوونەتە سازان (توافق) و هەریەکەیان کاندیدی خۆیان بۆ ئەو پۆستە هەیە.

هاوکات سروە محەمەد، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکێتی بە کوردستان 24ـی گوت، سبەی ئامادەی دانیشتنەکە دەبن و بە فەرمیش لەلایەن فراکسیۆنەکەیانەوە ئاگادار کراونەتەوە.

ئەو پەرلەمانتارە پێشبینی دەکات رێژەی یاسایی بۆ کۆبوونەوەکە تەواو بێت، بەڵام کێشەکە لەوەدایە کورد ناکۆکە و نەیتوانیوە یەک کاندیدی هاوبەشی هەبێت. جەختیشی کردەوە ئەگەر رێژەی یاسایی دانیشتنەکە تەواو بێت، کورد بە چەندان کاندیدی جیا بەشداری دەکات.

بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک کۆمار، پارتی "فوئاد حوسێن"ـی کاندید کردووە و "نزار ئامێدی"ـش کاندیدی یەکێتییە، ئەمە لە کاتێکدایە چەندان کاندیدی دیکەی کورد و عەرەب بۆ هەمان پۆست کێبڕکێ دەکەن.

بڕیارە سبەی یەکشەممە پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار کۆ ببێتەوە و 18 کەس بۆ وەرگرتنی پۆستەکە کاندیدن. وا بڕیار بوو سێشەممەی رابردوو کۆبوونەوەکە ئەنجام بدرێت، بەڵام لەسەر داوای یەکێتی، سەرۆکایەتیی پەرلەمان دانیشتنەکەی دوا خست.

بەپێی نەریتی سیاسیی عێراق دوای ساڵی 2003، پۆستی سەرۆک کۆمار پشکی پێکهاتەی کوردە و لە ناو کوردیشدا بەهۆی دابەشکارییە ناوخۆییەکانەوە زۆربەی جار بەر یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کەوتووە، بەڵام لە ساڵی 2018ـەوە پارتی دیموکراتی کوردستان داوای ئەم پۆستە دەکات و پێی وایە دەبێت بەپێی بەرکەوتەی هەڵبژاردن یەکلایی بکرێتەوە نەک ڕێککەوتنی سیاسیی کۆن.

بەپێی دەستووری عێراق، بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار لە گەڕی یەکەمدا پێویستە دەنگی دوو لەسەر سێی ئەندامانی پەرلەمان بەدەست بهێنرێت، ئەمەش وای کردووە هیچ لایەنێک بەبێ رێککەوتن نەتوانێت کاندیدەکەی تێپەڕێنێت. ناکۆکییەکانی ئەم دواییەی ماڵی کورد و لایەنە شیعەکان، پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتییەکانی عێراقی تووشی چەقبەستوویی کردووە.