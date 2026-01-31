گوتاری سەرۆک بارزانی لە خۆپێشاندانی فراوانی کوردستانیان لە شاری بۆن

پێش 10 خولەک

ئەمڕۆ شەممە 31ـی کانوونی دووەمی 2026، شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتی ڕەوەندی کوردستانی لە خۆپێشاندانی فراوانی ڕەوەندی کوردستانی بۆ پشتیوانی لە ڕۆژئاوای کوردستان، پەیامەکەی سەرۆک بارزانی خوێندنەوە و سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە کە جێێ شانازییە کوردستانیان پاڵپشتی رۆژئاوا دەکەن

لە شاری بۆنی ئەڵمانیا، کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی خۆپێشاندانی جەماوەری فراوانی بۆ پشتیوانی لە ڕۆژئاوای کوردستان بەڕیوەدەبات.

نوێدەکرێتەوە..