لقی دووی پارتی لە یادی یەکی شوباتدا: خوێنی شەهیدان بووەتە شورایەکی پۆڵایین بۆ پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان

پێش کاتژمێرێک

لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە 22 هەمین ساڵیادی کارەساتی یەکی شوباتدا، بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لەوە کردەوە، ئەو پەلامارە تیرۆریستییە تەنیا رووداوێکی ئەمنی نەبوو، بەڵکو هەوڵێکی نەزۆکی ستراتیژی بوو بۆ لێدان لە سیمبوڵی دەسەڵاتی سیاسی و تێکدانی ئاسایشی نەتەوەیی هەرێمی کوردستان.

لقی دوو ئاماژەی بەوە کرد، تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو دەیە بەسەر ئەو رۆژەدا، وەبیرهێنانەوەی ساتەوەختێکی چارەنووسسازە لە مێژووی بەرگری و خۆڕاگریی گەلی کورددا.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، بە ئامانجگرتنی هاوکاتی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان و مەڵبەندی سێی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەلایەن تیرۆریستانەوە، نیشانەی قووڵیی دوژمنکاریی توندڕەوان بوو بەرانبەر بە ئەزموونی دیموکراسیی کوردستان. بەخشینی 117 شەهیدی سەرکردە و تێکۆشەر و خوێنی 133 بریندار لەو رۆژەدا، ئەو باجە قورسە بوو کە بۆ پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان درا. ل

قی دوو دووپاتی کردەوە، تێکەڵبوونی خوێنی رۆڵەکانی هەر دوو لایەن وەڵامێکی سیاسیی یەکلاکەرەوە بوو کە سەلماندی تیرۆر ناتوانێت ئیرادەی گەلەکەمان تێکبشکێنێت.

لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان شانازیی خۆی بەو مێژووەوە دەربڕی و رایگەیاند: خوێنی ئەو قارەمانانە ئەمڕۆ بووەتە پارێزەری مانەوەی کوردستان،لە بەیاننامەکەدا بەڵێنیان دووپات کردەوە کە رێگە بە هیچ جۆرە هزرێکی توندڕەوی و پیلانگێڕییەکی نوێ نادەن مەترسی لەسەر دەستکەوتە نیشتمانییەکان دروست بکات، هەمیشە وەک پارێزەری ئەو ئامانجانە دەمێننەوە کە شەهیدانی یەکی شوبات گیانی خۆیان لە پێناودا بەخت کرد.

کارەساتی یەکی شوبات لە ساڵی 2004 روویدا، کاتێک دوو تیرۆریستی خۆکوژ لە یەکەم رۆژی جەژنی قورباندا، لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان و مەڵبەندی سێی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانیان لە شاری هەولێر کردە ئامانج، لەو کارەساتەدا ژمارەیەکی زۆر لە سەرکردە و بەرپرسانی باڵای هەر دوو حزب و هاووڵاتییانی سڤیل شەهید و بریندار بوون، ئەو رووداوە لە مێژووی کوردستاندا وەک خاڵێکی وەرچەرخان دەبینرێت بۆ یەکخستنی ریزەکانی گەلی کورد و دروستکردنی بەرەیەکی نیشتمانیی یەکگرتوو دژ بە تیرۆر و توندڕەوی، کە تاوەکو ئەمڕۆش ساڵانە وەک سیمبولی قوربانیدان بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان یاد دەکرێتەوە.