رۆیتەرز: مارک ساڤایا لە پۆستی نێردەی تایبەتی ترەمپ بۆ عێراق دوور خرایەوە

پێش دوو کاتژمێر

چەند سەرچاوەیەکی ئاگادار بۆ ئاژانسی رۆیتەرزیان ئاشکرایان کردووە، مارک ساڤایا، کە تشرینی یەکەمی ساڵی رابردووەوە لەلایەن دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکاوە بە نێردەی تایبەت بۆ کاروباری عێراق دەستنیشانکرابوو، لە پۆستەکەی دوورخرایەوە.

بەگوێرەی زانیاریی سەرچاوەکان "یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی دوورخستنەوەی ساڤایا بۆ هەڵە مامەڵەکردن لەگەڵ دۆسیە هەستیارەکان دەگەڕێتەوە؛ بەتایبەتی شکستهێنانی لە رێگریی کاندیدکردنەوەی نووری مالیکی، بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق. ئەمەش لە کاتێکدایە کە ترەمپ بە ئاشکرا دژایەتی خۆی لە کاندیدکردنەوەی مالیکی راگەیاندووە".

ساڤایا خاوەنکارێکی بە رەچەڵەک مەسیحی عێراقی - ئەمریکییە و هیچ ئەزموونێکی دیپلۆماسی پێشوەختەی نییە، لە کاتی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکادا رۆڵێکی سەرەکی هەبوو لە راکێشانی دەنگی عەرەب و موسڵمانانی میشیگان بۆ بەرژەوەندی ترەمپ.

سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەدەن تۆم بەڕاک، باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەت بۆ سووریا، دۆسیەی عێراق لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا دەگرێتە ئەستۆ. بەڕاک هەفتەی رابردوو سەردانی هەولێری کرد و لەگەڵ فەرماندەیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کۆبووەوە.

هەروەها رۆیتەرز ئاماژەیداوە، نیشانەکانی دوورخستنەوەی ساڤایا بە روونی دەرکەوتوون؛ ئەکاونتی تایبەتی ئەو لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس داخراوە و ئەو سەردانە فەرمییەشی کە بڕیاربوو هەینی رابردوو بۆ بەغدا بکات، لەناکاو هەڵوەشاوەتەوە. هەرچەندە ساڤایا خۆی رەتیکردووەتەوە گۆڕانکاریی لە پۆستەکەیدا کرابێت و ئاماژەیداوە "هێشتا ئەرکەکەی بەردەوامە".

ئەم گۆڕانکارییانە دوای ئەوە دێن دۆناڵد ترەمپ هۆشداریی دایە عێراق و رایگەیاند، ئەگەر نووری مالیکی ببێتە سەرۆکوەزیران، واشنتن هەموو هاوکارییەکانی بۆ عێراق رادەگرێت.

لە بەرانبەردا هەڵوێستەکەی ترەمپ، چوارچێوەی هەماهەنگی کە گەورەترین هاوپەیمانیی شیعەکانە لە پەرلەمانی عێراق، دوێنێ شەممە دووپاتیکردەوە سوورن لەسەر کاندیدکردنی نووری مالیکی و رایگەیاند "هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیران پرسێکی ناوخۆیی و دەستوورییە و رێگە بە دەستوەردانی دەرەکی نادەین."