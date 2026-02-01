پهرلهمانتارانی ئهڵمانیا لهگهڵ بهرپرسانی ههرێمی كوردستان كۆدهبنهوه
شاندێكی پهرلهمانتارانی ئهڵمانیا له ههرێمی كوردستانن و لهگهڵ بهرپرسانی ههرێمی كوردستان كۆدهبنهوە، هەروەها دۆخی رۆژئاوای كوردستان و پهیوهندییهكانی ههرێمی كوردستان و ئهڵمانیا تاوتوی دەکەن.
شاندێكی پهرلهمانتارانی ئهڵمانیا به سهرۆكایهتی بێریڤان ئایماز جێگری سهرۆكی پهرلهمانی ههرێمی نۆرد راین - وێستفاڵن له ههرێمی كوردستانن، له سهردانهكهیاندا شاندی پهرلهمانتارانی ئهڵمانیا سهردانی چهندین دام و دهزگای حكوومهتی ههرێمی کوردستان دهكهن و دۆخی رۆژئاوای كوردستان و پهیوهندییهكانی ههرێمی كوردستان و ئهڵمانیا لهگهڵ بهرپرسانی ههرێم تاوتوێ دهكهن.
جێگری سەرۆكی پەرلەمانی هەرێمی نۆرد راین - وێستفاڵنی ئەڵمانیا بە کودستان24ـی راگەیاند، سەرۆک بارزانی رۆڵێکی گەورەی لە ئاشتی لە رۆژئاوا بینیوە و هەروەها هەرێمی کوردستان لە ناوچەکە رۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت و بەرەوپێشچوونێکی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە.
بێریڤان ئایماز، جێگری سەرۆكی پەرلەمانی هەرێمی نۆرد راین – وێستفاڵن لە بەرنامەی 'باسی رۆژ'ـی کوردستان24 گوتی، هەرێمی کوردستان لە چەند دەیەی رابردوودا گەشەسەندنێکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە و بووەتە ناوەندێکی گرنگ لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.
بێریڤان ئایماز گوتیشی: سەرۆک بارزانی رۆڵێکی مێژوویی و گەورەیان لە هێورکردنەوەی دۆخەکە و چەسپاندنی ئاشتی لە رۆژئاوای کوردستان گێڕاوە، ئاماژەی بەوەشکرد، یەکگرتوویی کوردەکان لە جەنگی دژی رێکخراوی تیرۆریستیی داعشدا زۆر گرنگ و یەکلاکەرەوە بووە.
جێگری سەرۆكی پەرلەمانی هەرێمی نۆرد راین – وێستفاڵن دەشڵێت، پێویستە ئەو رۆحییەتە و ئەو پەیوەندییانە پارێزراو بن، هاوکات داوای لە حکوومەتی ئەڵمانیا کرد، لە کاتی تەنگانە و قەیرانەکاندا پشتیوانییەکی بەهێزتر لە گەلی کورد بکات.
ئایماز پێشنیاری کرد، پەیوەندییەکانی نێوان ئەڵمانیا و کوردستان پەرەیان پێ بدرێت، ئەوەش لە رێگەی کارکردنی کۆمپانیا ئەڵمانییەکان لە هەرێمی کوردستان و بەهێزکردنی ئاڵوگۆڕی کەلتووری لە نێوان هەردوولادا.
جەختیشی کردەوە، پاراستنی ئەو دەستکەوتانەی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان بەدەستی هێناون، بەرپرسیارێتییەکی هاوبەشە.
دەشڵێت، بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و کەلتووری دەبێتە گەرەنتییەک بۆ ئەوەی پەیوەندییەکانی ئەڵمانیا و کورد تەنیا لە چوارچێوەی ئەمنی و سەربازیدا نەمێننەوە، بەڵکو ببنە هاوبەشییەکی ستراتیژیی هەمەلایەنە کە خزمەت بە سەقامگیریی درێژخایەنی ناوچەکە بکات.